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Пустые места в зале заседаний. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года

Парламент Грузии начнет процедуры по лишению оппозиции мандатов уже 4 января

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (239)
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Правящая партия решила не удовлетворять требование оппозиции о лишении мандатов в рамках осенней сессии и дала им время подумать

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Парламент Грузии начинает рассмотрение вопроса лишения депутатских мандатов представителей оппозиционных партий 4 января, говорится в сообщении на сайте парламента.

Нино Бурджанадзе лидер партии Демократическое движение
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Комитет по процедурным вопросам 4 января рассмотрит заявки трех из четырех членов партии "Альянс патриотов Грузии", прошедших в парламент: Ирмы Инашвили, Георгия Ломия и Гочи Тевдорадзе.

В тот же день назначено пленарное заседание, в повестке дня которого может появиться этот вопрос.

В целом же парламенту также предстоит рассмотреть заявки депутатов, прошедших по спискам "Стратегии Агмашенебели", "Лело для Грузии", "Единого национального движения", "Европейской Грузии", "Лейбористкой партии" и лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе.

Правящая партия решила не удовлетворять требование оппозиции о лишении мандатов в рамках осенней сессии и дала им время подумать. Однако оппозиция продолжает настаивать на своем.

После принятия постановления о принятии к сведению вопроса об отказе от мандатов оппозиционных депутатов, в парламенте останется 90 депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", один представитель партии "Альянс патриотов", три представителя партии "Новый политический центр Гирчи" и два представителя партии "Граждане".

Акция протеста оппозиции и изображение карты Грузии в виде флага с лозунгом
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Решение об отказе от депутатских мандатов большинство оппозиционных партий приняли в знак протеста против фальсификации выборов в парламент 31 октября. Оппозиция утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла выборы путем давления на избирателей и фальсификации результатов голосования.

Между тем международные наблюдатели заявили, что выборы проходили в свободной и демократической обстановке без серьезных нарушений.

Большинство подавших заявки об отказе депутатских мандатов уже упразднили свои партийные списки, таким образом после голосования по их вопросу в парламенте Грузии из 150 депутатов будет около 100. Из-за сокращенного числа депутатов парламент Грузии не сможет менять в течение четырех лет Конституцию, закон о земле и принимать ряд других вопросов, требующих согласия не менее 3/4 депутатов из 150.

Темы:
Парламент Грузии (239)
Теги:
Оппозиция, Парламент Грузии


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