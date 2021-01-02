Бурджанадзе: властям Грузии не хватает смелости на открытый диалог с Россией

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Экс-глава парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение – единая Грузия" Нино Бурджанадзе считает, что властям Грузии не хватает смелости пойти на прямой диалог с Россией.

"Сегодняшняя власть из "Грузинской мечты" так и не решилась открыто идти на переговорный процесс с Россией, хотя стране это необходимо. [Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина] Иванишвили хочет сохранить власть любой ценой, путем якобы прозападной политики", – сказала Бурджанадзе в интервью газете "Коммерсантъ".

При этом она отметила, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" переняла политику экс-президента страны Михаила Саакашвили.

"Сейчас "Грузинская мечта" повторяет политику Саакашвили во многих областях, причем берет только плохое. У него они переняли и тренд – если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским", – сказала Бурджанадзе.

Политик добавила, что в Грузии такой ярлык чреват потерей серьезного количества избирателей – и особенно молодежи.

Она также отметила, что властям необходим прямой диалог с Россией.

"Когда глава МИД Грузии Давид Залкалиани провел с Сергеем Лавровым встречу в ООН (в сентябре 2019 года – ред.), власти Грузии яростно скрывали это, а потом отмахивались от результатов переговоров. Это же негативно влияет на интересы нашего государства", – сказала Бурджанадзе.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами также поддерживается в рамках Женевских дискуссий и формата Пражских переговоров между спецпредставителями Грузии и России. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.