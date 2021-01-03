В страны ЕС будет сложнее выехать: в каком случае могут не выпустить из Грузии

Причиной столь жестких правил стало то, что после введения безвизового режима в странах ЕС резко увеличилось число соискателей убежища из Грузии

ТБИЛИСИ, 3 янв – Sputnik. С нового года для граждан Грузии, желающих покинуть страну и отправиться в страны Шенгенской зоны, начали действовать новые правила, без соблюдения которых из страны выпускать не будут.

C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

Однако с 1 января 2021 года из Грузии в ЕС граждан Грузии не выпустят без соблюдения определенных условий. Теперь для пересечения государственной границы в направлении ЕС у гражданина страны обязательно должны быть следующие документы: обратный билет или его бронь, бронь гостиницы, которую желающий покинуть страну должен описать, достаточная сумма на время пребывания.

Если гражданин Грузии едет в гости к живущему в Шенгенской зоне человеку, то у него на руках должно быть согласие на проживание и содержание от этого человека.

При несоблюдении хотя бы одного из вышеуказанных условий гражданина Грузии попросту не выпустят из страны и оставят в Грузии.

Причиной столь жестких правил стало то, что после введения безвизового режима в странах ЕС резко увеличилось число соискателей убежища из Грузии, что стало предметом беспокойства ряда европейских стран, которые пригрозили Грузии упразднением режима.

Власти Грузии приняли ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. Ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Отныне все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, будут возлагаться на них самих. Также была ужесточена процедура смены фамилии.

Также в Грузии стало уголовно наказуемым содействие незаконному пребыванию граждан в другой стране с целью получения финансовой или другой материальной выгоды.

Гражданам Грузии особенно не стоит рассчитывать на получение убежища в тех странах, которые признали Грузию безопасной страной. Среди них Кипр, Болгария, Франция, Лихтенштейн, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Исландия, Люксембург, Ирландия, Эстония, Чехия, Дания, Словения и Германия.