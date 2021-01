В страны ЕС будет сложнее выехать: в каком случае могут не выпустить из Грузии

ТБИЛИСИ, 3 янв – Sputnik. С нового года для граждан Грузии, желающих покинуть страну и отправиться в страны Шенгенской зоны, начали действовать новые правила, без соблюдения которых из страны выпускать не будут.

C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

Однако с 1 января 2021 года из Грузии в ЕС граждан Грузии не выпустят без соблюдения определенных условий. Теперь для пересечения государственной границы в направлении ЕС у гражданина страны обязательно должны быть следующие документы: обратный билет или его бронь, бронь гостиницы, которую желающий покинуть страну должен описать, достаточная сумма на время пребывания.

Если гражданин Грузии едет в гости к живущему в Шенгенской зоне человеку, то у него на руках должно быть согласие на проживание и содержание от этого человека.

При несоблюдении хотя бы одного из вышеуказанных условий гражданина Грузии попросту не выпустят из страны и оставят в Грузии.

Причиной столь жестких правил стало то, что после введения безвизового режима в странах ЕС резко увеличилось число соискателей убежища из Грузии, что стало предметом беспокойства ряда европейских стран, которые пригрозили Грузии упразднением режима.