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Стойка регистрации пассажиров - Тбилисский международный аэропорт

В страны ЕС будет сложнее выехать: в каком случае могут не выпустить из Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Безвизовый режим Грузии с ЕС под угрозой? (57)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210103/250508488/V-strany-ES-budet-slozhnee-vyekhat-v-kakom-sluchae-mogut-ne-vypustit-iz-Gruzii.html

Причиной столь жестких правил стало то, что после введения безвизового режима в странах ЕС резко увеличилось число соискателей убежища из Грузии

ТБИЛИСИ, 3 янв – Sputnik. С нового года для граждан Грузии, желающих покинуть страну и отправиться в страны Шенгенской зоны, начали действовать новые правила, без соблюдения которых из страны выпускать не будут.

C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

Флаги Грузии и США над площадью Европы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Однако с 1 января 2021 года из Грузии в ЕС граждан Грузии не выпустят без соблюдения определенных условий. Теперь для пересечения государственной границы в направлении ЕС у гражданина страны обязательно должны быть следующие документы: обратный билет или его бронь, бронь гостиницы, которую желающий покинуть страну должен описать, достаточная сумма на время пребывания.

Если гражданин Грузии едет в гости к живущему в Шенгенской зоне человеку, то у него на руках должно быть согласие на проживание и содержание от этого человека.

При несоблюдении хотя бы одного из вышеуказанных условий гражданина Грузии попросту не выпустят из страны и оставят в Грузии.

Причиной столь жестких правил стало то, что после введения безвизового режима в странах ЕС резко увеличилось число соискателей убежища из Грузии, что стало предметом беспокойства ряда европейских стран, которые пригрозили Грузии упразднением режима.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
photo: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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Власти Грузии приняли ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. Ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Отныне все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, будут возлагаться на них самих. Также была ужесточена процедура смены фамилии.

Также в Грузии стало уголовно наказуемым содействие незаконному пребыванию граждан в другой стране с целью получения финансовой или другой материальной выгоды.

Гражданам Грузии особенно не стоит рассчитывать на получение убежища в тех странах, которые признали Грузию безопасной страной. Среди них Кипр, Болгария, Франция, Лихтенштейн, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Исландия, Люксембург, Ирландия, Эстония, Чехия, Дания, Словения и Германия.

Темы:
Безвизовый режим Грузии с ЕС под угрозой? (57)
Теги:
Шенгенская зона, Евросоюз, Грузия


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