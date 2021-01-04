Как будут развиваться отношения Грузии и России в 2021 году? Мнение экспертов

На сегодняшний день грузино-российские отношения таковы: между странами нет дипотношений и прямого авиасообщения, а безвизовый режим действует лишь в одностороннем порядке - для граждан России в Грузии

Что может измениться в 2021 году и стоит ли ожидать существенных сдвигов в грузино-российских отношениях? Своим мнением со Sputnik Грузия поделились грузинские эксперты.

Новый уровень

Политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили считает, что в 2021 году отношения Грузии и России перейдут на качественно новый уровень.

"Может быть, не будет восстановления дипломатических отношений, а если будет, то уже к концу года. Но прорыва ожидать нужно, и для этого есть определенные предпосылки. У нас на глазах разрешился Карабахский конфликт. Кто от этого выиграл или проиграл – это второй вопрос. В войне победивших не бывает", - сказал Хидирбегишвили в беседе со Sputnik Грузия.

По его словам, в этом процессе главную роль сыграла Россия и никакие международные форматы переговоров не помогли.

"Теперь осталась последняя проблема – проблема Абхазии и Южной Осетии. И сейчас уже лидеры Абхазии говорят о необходимости начинать диалог, потому что продолжаться в таком стиле не может, и это будет мешать общему тренду установления мира на Кавказе", - сказал Хидирбегишвили.

По словам политолога, в установлении мира в Грузии заинтересованы все страны региона и их партнеры.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в ответ на признание Москвой в 2008 году независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые грузинские власти не контролируют с начала 1990-х годов. Посредником между Грузией и Россией является Швейцария.

В июне 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протеста с антироссийскими лозунгами, Россия приняла решение с 8 июля 2019 года прекратить прямое авиасообщение с Грузией.

Полетим?

Политолог Арчил Сихарулидзе не исключает, что в 2021 году будет восстановлено прямое воздушное сообщение между Грузией и Россией.

"Единственное, что может произойти в следующем году, это восстановление полетов. Я не знаю, насколько в российской политической элите это осознают, но в тот момент, когда они прерывали авиасообщение, очень большая часть прозападной политической элиты в Грузии хлопала и прыгала от счастья, потому что для них это лучший момент, когда ни один русский не будет приезжать в Грузию. Поэтому это же в интересах Российской Федерации, чтобы восстановить эти полеты. Я думаю, они сами восстановят их без какого-то там давления", - считает Сихарулидзе.

По словам политолога, сейчас мяч на стороне РФ – она должна восстановить авиасообщение и сделать шаги в сторону безвизового режима.

"Эти два шага должны быть сделаны, чтобы "Грузинская мечта" смогла сказать, что мы чего-то достигли… Проблема в наших отношениях заключается в том, что мы достигли потолка и в экономическом, и в туристическом планах. Во всех этих вопросах мы активно сотрудничаем. Следующий шаг, который должен был быть по идее – это безвизовый режим с Российской Федерацией. В этом направлении российская политическая элита не считает нужным это сделать. Они считают, что у них это механизм давления на грузинское общество, но в грузинском обществе из-за этого не особо-то нервничают", - сказал Сихарулидзе.

Надежда есть

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете "Труд" выразил надежду, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией – вопрос, который решится в ближайшем будущем.

Не исключает восстановления прямого воздушного сообщения между странами и политолог Ника Читадзе.

"Безвизового режима не стоит ждать. Какого-то прорыва в этом случае не ожидается. А что касается авиасообщения, то может быть после преодоления проблемы коронавируса, воздушное сообщение может быть восстановлено. Это является политикой мягкой силы Российской Федерации", - сказал Читадзе.

Россия - один из главных торговых партнеров Грузии, пока грузинская продукция не удовлетворяет потребности европейского рынка, отметил эксперт.

"Рост внешнеторгового оборота с Россией тоже возможен, если проблема с короновирусом решится скоро, то возможно, что российские туристы будут посещать Грузию", - отметил Читадзе.

В свою очередь, политолог Тамар Кикнадзе уверена, что 2021 год принесет много перемен.

"В том, что российско-грузинские отношения испытывают какие-то трудности, в этом не только Грузия виновата. В этом виновата глобальная политика, в этом виновата и одна сторона, и другая. Но мне кажется, что настанет время, когда нужно будет сесть за стол переговоров и найти точки соприкосновения и идти на конструктивные отношения", - отметила Кикнадзе.

Диалог между Грузией и Россией многие годы поддерживался в рамках международных Женевских переговоров и регулярных встреч дипломатов двух стран в Праге.

В Женеве стороны обсуждают политические проблемы, а в Праге – в основном торгово-экономические, транспортные и гуманитарные вопросы.

Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе и официальный представитель РФ Григорий Карасин обсуждают в ходе встреч вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы.

Одним из главных результатов переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. С тех пор торговые отношения между Грузией и Россией улучшаются с каждым годом.