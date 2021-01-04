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Парламент Грузии и новогодняя елка

"Патриоты" лишились мандатов в парламенте Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (233)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210104/250536054/Patrioty-lishilis-mandatov-v-parlamente-Gruzii.html

Всего по итогам парламентских выборов в законодательный орган попали четыре члена оппозиционной партии

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Трое депутатов оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе официально лишились депутатских полномочий.

"Альянс патриотов" может войти в парламент Грузии>>

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании внеочередной сессии. Ранее в понедельник комитет по процедурным вопросам принял к сведению вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий для Инашвили, Ломия и Тевдорадзе.

Всего по итогам парламентских выборов в законодательный орган попали четыре члена оппозиционной партии. Ранее четвертый номер партийного списка "Альянса патриотов" Автандил Энукидзе решил войти в парламент.

Всего в партийном списке "Альянса патриотов" было 132 человека. Из 128 не прошедших в парламент по списку не обратились в ЦИК только трое: Нана Девдариани, Гела Микадзе и Придон Инджия. Таким образом, именно они могут заменить Инашвили, Ломия и Тевдорадзе в законодательном органе.

Ранее председатель комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили заявил, что несколько членов оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" выразили желание занять места в парламенте десятого созыва.

Ирма Инашвили
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В целом же, парламенту также предстоит рассмотреть заявки депутатов, прошедших по спискам "Стратегии Агмашенебели", "Лело для Грузии", "Единого национального движения", "Европейской Грузии", "Лейбористской партии" и лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе.

Правящая партия решила не удовлетворять требование оппозиции о лишении мандатов в рамках осенней сессии и дала им время подумать. Однако оппозиция продолжает настаивать на своем.

После принятия постановления о принятии к сведению вопроса об отказе от мандатов оппозиционных депутатов, в парламенте останется 90 депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", один представитель партии "Альянс патриотов", три представителя партии "Новый политический центр Гирчи" и два представителя партии "Граждане".

Решение об отказе от депутатских мандатов большинство оппозиционных партий приняли в знак протеста против фальсификации выборов в парламент 31 октября. Оппозиция утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла выборы путем давления на избирателей и фальсификации результатов голосования.

Альянс патриотов Грузии проводит акцию протеста
© photo: Sputnik / STRINGER
"Альянс патриотов Грузии" - минус один: Автандил Энукидзе решил идти в парламент

Между тем, международные наблюдатели заявили, что выборы проходили в свободной и демократической обстановке без серьезных нарушений.

Большинство подавших заявки об отказе депутатских мандатов уже упразднили свои партийные списки, таким образом после голосования по их вопросу в парламенте Грузии из 150 депутатов будет около 100. Из-за сокращенного числа депутатов парламент Грузии не сможет менять в течение четырех лет Конституцию, закон о земле и принимать ряд других вопросов, требующих согласия не менее 3/4 депутатов из 150.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (233)


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