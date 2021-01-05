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Заседание парламента Грузии. Депутаты

Парламент Грузии обсудит вопрос лишения мандатов членов "Альянса патриотов"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (103)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210105/250538093/Parlament-Gruzii-obsudit-vopros-lisheniya-mandatov-chlenov-Alyansa-patriotov.html

Всего по итогам парламентских выборов в законодательный орган попали четыре члена оппозиционной партии

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Вопрос о лишении полномочий депутатских мандатов трех членов "Альянса патриотов Грузии" Давида Зилпимиани, Гелы Микадзе и Фридона Инджия парламент Грузии обсудит во вторник, 5 января.

Центральная избирательная комиссия уже обратилась в парламентскую комиссию по процедурным вопросам.

Парламент Грузии и новогодняя елка
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Патриоты" лишились мандатов в парламенте Грузии

Накануне комитет по процедурным вопросам принял к сведению вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий для Инашвили, Ломия и Тевдорадзе. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании внеочередной сессии.

Всего по итогам парламентских выборов в законодательный орган попали четыре члена оппозиционной партии. Ранее четвертый номер партийного списка "Альянса патриотов" Автандил Энукидзе решил войти в парламент.

Всего в партийном списке "Альянса патриотов" было 132 человека. Из 128 не прошедших в парламент по списку не обратились в ЦИК только трое: Нана Девдариани, Гела Микадзе и Придон Инджия. Таким образом, именно они могут заменить Инашвили, Ломия и Тевдорадзе в законодательном органе.

В целом же, парламенту также предстоит рассмотреть заявки депутатов, прошедших по спискам "Стратегии Агмашенебели", "Лело для Грузии", "Единого национального движения", "Европейской Грузии", "Лейбористской партии" и лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе.

Правящая партия решила не удовлетворять требование оппозиции о лишении мандатов в рамках осенней сессии и дала им время подумать. Однако оппозиция продолжает настаивать на своем.

Парламент Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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После принятия постановления о принятии к сведению вопроса об отказе от мандатов оппозиционных депутатов, в парламенте останется 90 депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", один представитель партии "Альянс патриотов", три представителя партии "Новый политический центр Гирчи" и два представителя партии "Граждане".

Решение об отказе от депутатских мандатов большинство оппозиционных партий приняли в знак протеста против фальсификации выборов в парламент 31 октября. Оппозиция утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла выборы путем давления на избирателей и фальсификации результатов голосования.

Между тем, международные наблюдатели заявили, что выборы проходили в свободной и демократической обстановке без серьезных нарушений.

Большинство подавших заявки об отказе депутатских мандатов уже упразднили свои партийные списки, таким образом после голосования по их вопросу в парламенте Грузии из 150 депутатов будет около 100. Из-за сокращенного числа депутатов парламент Грузии не сможет менять в течение четырех лет Конституцию, закон о земле и принимать ряд других вопросов, требующих согласия не менее 3/4 депутатов из 150.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (103)


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