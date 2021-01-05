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Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе

Оппозиция уже принимает участие в заседаниях парламента - Талаквадзе

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Политика
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Темы:
Парламент Грузии (240)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210105/250540512/Oppozitsiya-uzhe-prinimaet-uchastie-v-zasedaniyakh-parlamenta---Talakvadze.html

Об этом председатель парламента заявил после того, как "патриоты" Гела Микадзе, Фридон Инджия и Давид Зилпимиани стали депутатами парламента

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Представители оппозиции с сегодняшнего дня уже представлены ​​в  парламенте Грузии и отныне будут принимать участие в заседаниях, заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Об этом Талаквадзе сказал, прокомментировав вопрос о признании полномочий трех членов партии "Альянс патриотов" - Гелы Микадзе, Фридона Инджия и Давида Зилпимиани. Во вторник на внеочередном заседании проголосовали за вопрос о признании их депутатских полномочий.

"Оппозиция уже представлена ​​в зале заседаний и с этого момента будет участвовать в заседаниях парламента", - отметил Талаквадзе.

Представители оппозиции также присоединились к сегодняшнему пленарному заседанию внеочередной сессии парламента.

Парламенту также предстоит рассмотреть заявки депутатов, прошедших по спискам "Стратегии Агмашенебели", "Лело для Грузии", "Единого национального движения", "Европейской Грузии", "Лейбористской партии" и лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе.

Парламентская оппозиция Грузии утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла выборы путем давления на избирателей и фальсификации результатов голосования. С этим связан их протест и решение об отказе от депутатских мандатов большинства оппозиционных партий. Между тем, международные наблюдатели заявили, что выборы проходили в свободной и демократической обстановке без серьезных нарушений.

Темы:
Парламент Грузии (240)


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