Оппозиция уже принимает участие в заседаниях парламента - Талаквадзе

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Представители оппозиции с сегодняшнего дня уже представлены в парламенте Грузии и отныне будут принимать участие в заседаниях, заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе.
Об этом Талаквадзе сказал, прокомментировав вопрос о признании полномочий трех членов партии "Альянс патриотов" - Гелы Микадзе, Фридона Инджия и Давида Зилпимиани. Во вторник на внеочередном заседании проголосовали за вопрос о признании их депутатских полномочий.
"Оппозиция уже представлена в зале заседаний и с этого момента будет участвовать в заседаниях парламента", - отметил Талаквадзе.
Представители оппозиции также присоединились к сегодняшнему пленарному заседанию внеочередной сессии парламента.
Парламенту также предстоит рассмотреть заявки депутатов, прошедших по спискам "Стратегии Агмашенебели", "Лело для Грузии", "Единого национального движения", "Европейской Грузии", "Лейбористской партии" и лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе.
Парламентская оппозиция Грузии утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла выборы путем давления на избирателей и фальсификации результатов голосования. С этим связан их протест и решение об отказе от депутатских мандатов большинства оппозиционных партий. Между тем, международные наблюдатели заявили, что выборы проходили в свободной и демократической обстановке без серьезных нарушений.