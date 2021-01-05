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Здание парламента Грузии. Фасад

В Грузии создают еще одну политическую партию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (104)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210105/250540758/-V-Gruzii-sozdayut-esche-odnu-politicheskuyu-partiyu.html

Целью партии будет защита национальных традиций и европейский ценностей, усиление экономики и улучшение благополучия граждан Грузии

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Грузинские депутаты Фридон Инджия, Гела Микадзе и Давид Зилпимиани покидают партию "Альянс патриотов" после признания полномочий и создают новую политическую партию.

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе
© Sputnik / STRINGER
Оппозиция уже принимает участие в заседаниях парламента - Талаквадзе

Новое политическое объединение будет называться "Европейские социалисты". Уже в следующую субботу запланировано первое собрание партии, на котором будет представлена вся команда.

Целью партии будет защита национальных традиций и европейский ценностей, усиление экономики и улучшения благополучия граждан Грузии.

"Входя в парламент, мы покидаем партию "Альянс патриотов". Для нас это болезненное решение, потому что за эти годы мы много сделали для развития и успеха этой партии. Мы уверены, что подавляющее большинство населения страны положительно оценит наше решение. В то же время мы не можем не поблагодарить председателя партии Давида Тархан-Моурави и генерального секретаря Ирму Инашвили за то, что позволили нам находиться в парламенте с таким статусом", - сказал Инджия.

Во вторник на внеочередном заседании парламент Грузии признал депутатами трех членов партии "Альянс патриотов" - Гелу Микадзе, Фридона Инджия и Давида Зилпимиани. Представители оппозиции уже присоединились к сегодняшнему пленарному заседанию внеочередной сессии парламента.

"Мы уважаем решение наших избирателей, мы входим в парламент, чтобы выступить против правящей партии. Конечно, мы не сможем изменить решения большинства, но мы считаем, что с конструктивными, аргументированными выводами, основанными на интересах страны, и в то же время с резкой критикой правящей партии, мы можем повлиять на решение парламента", — заявил Инджия.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (104)


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