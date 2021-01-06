Саломе Зурабишвили пожелала скорейшего выздоровления президенту Армении

Президент Грузии выразила надежду, что глобальная солидарность позволит справиться с пандемией и выйти из этой борьбы сильными

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала своему армянскому коллеге Армену Саркисяну, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.

"Я желаю вам скорейшего выздоровления. Этот вирус не знает границ, статуса, но мы победим его глобальной солидарностью, и отсюда мы выйдем сильнее", – написала Саломе Зурабишвили на своей странице в Twitter.

Президенту Армении подтвердили коронавирус накануне. Он находится в изоляции дома и продолжает работать в удаленном режиме.

Армен Саркисян встретил Новый год со своей семьей и внуками в Лондоне.