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Бидзина Иванишвили

Бидзина Иванишвили удостоен звания кавалера французского ордена Почетного легиона

photo: Georgian Dream / FB
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210106/250549667/Bidzina-Ivanishvili-udostoen-zvaniya-kavalera-frantsuzskogo-ordena-Pochetnogo-legiona.html

Указ о награждении грузинского миллиардера, учредителя Международного благотворительного фонда и нынешнего председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" издан президентом Франции 31 декабря

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон наградил учредителя и председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" миллиардера Бидзину Иванишвили орденом Почетного легиона, сообщает телеканал "Имеди".

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photo: Tbilisi City Hall / FB
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Указ о награждении Бидзины Иванишвили, учредителем Международного благотворительного фонда и бывшего премьер-министра Грузии, президент Франции издал 31 декабря.

Бидзина Иванишвили родился 18 февраля 1956 года в селе Чорвила Сачхерского района (регион Имерети, Западная Грузия).

В 2011 году он заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Спустя год после победы коалиции на парламентских выборах Иванишвили ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью.

Теги:
Франция, Бидзина Иванишвили, Грузия


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