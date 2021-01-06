Парламент Грузии утвердил составы парламентских делегаций в международных организациях

В состав парламентских делегаций в основном вошли представители большинства, однако в скором времени к ним присоединятся и те депутаты от оппозиции, которые решили войти в парламент

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. На внеочередной сессии парламент Грузии утвердил проект постановления о составе парламентских делегаций в международных организациях.

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"Это очень сбалансированный состав. Из 90 членов большинства 45 депутатов распределены по 12 парламентским ассамблеям, а также сегодня поступила заявка на вхождение в делегации от представителей оппозиции. Сформировалась очень сильная внешняя команда. В данном случае, я не имею в виду только специалистов международных отношений, я имею в виду людей всех тех профессии, которые имеют внешние связи и имеют опыт работы с международными партнерами. Поэтому я уверен, что эти парламентские делегации принесут большую пользу нашей стране", – заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.

Составы делегаций выглядят следующим образом:

Парламентская ассамблея Совета Европы

В основной состав делегации в ПАСЕ вошли: Каха Кучава – руководитель делегации, Ираклий Кобахидзе, Мариам Квривишвили, Фридон Инджиа. В резерве: Ираклий Чиковани, Гиви Миканадзе, Тамар Талишвили.

Парламентская ассамблея ОБСЕ

В основной состав делегации ПА ОБСЕ вошли: Николоз Самхарадзе – руководитель делегации, Мака Бочоришвили, Гела Микадзе. В резерве: Каха Кучава, Ираклий Кобахидзе.

Комитет парламентского ассоциирования Грузия-ЕС

В основной состав данной делегации вошли: Мака Бочоришвили – руководить делегации, Мариам Квривишвили, Давид Сонгулашвили, Леван Карумидзе, Ана Бучукури, Эка Сепашвили, Давид Зилпимиани. В резерве: Михаил Даушвили, Георгий Амилахвари, Шалва Папуашвили.

Парламентская ассамблея Евронеста

В основной состав делегации вошли: Мака Бочоришвили – руководитель делегации, Мариам Квривишвили, Леван Карумидзе, Шалва Папуашвили, Михаил Сарджвеладзе, Георгий Ходжеванишвили. В резерве: Майя Битадзе, Николоз Самхарадзе, Кахабер Кучава.

Парламентская ассамблея НАТО

В основной состав делегации вошли: Ираклий Берая (руководитель), Ираклий Чиковани, Георгий Хелашвили. В резерве: Владимир Чачибая, Бека Одишария, Фридон Инджия.

Межпарламентский союз

В основном составе делегации: Арчил Талаквадзе (руководитель), Георгий Вольский, Николоз Самхарадзе. В резерве: Мамука Мдинарадзе, Мариам Лашхи, Хатия Цилосани, Автандил Энукидзе.

Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС)

В основной состав делегации ПАЧЭС вошли: Давид Сергеенко (руководитель), Ираклий Ковзанадзе, Нино Цилосани. В резерве: Созар Субари, Ираклий Мезурнишвили, Бека Лилуашвили.

Парламентская ассамблея Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ

В основной состав делегации вошли: Георгий Хелашвили (руководитель), Каха Кахишвили, Давид Матикашвили. В резерве: Леван Мгалоблишвили, Каха Кучава, Ираклий Заркуа.

Межпарламентская ассамблея православия

В основном составе делегации: Дмитрий Хундадзе (руководитель), а в резерве – Ираклий Кадагишвили и Заза Ломинадзе.

Парламентская ассамблея франкофонии

В основной состав данной делегации вошли: Давид Сонгулашвили (руководитель), Антон Оболашвили. В резерве: Элисо Болквадзе, Давид Качарава.

Парламентская ассамблея Грузии, Молдовы и Украины

Делегацию возглавит Арчил Талаквадзе. В нее также вошли Николоз Самхарадзе, Ираклий Кобахидзе, Кахабер Кучава, Иско Дасени, Гиви Миканадзе.

Парламентская ассамблея Грузии и Польши

В парламентскую делегацию вошли: Георгий Вольский (руководитель), Ираклий Кобахидзе, Каха Кучава, Мака Бочоришвили, Гоча Энукидзе, Мариам Лашхи.