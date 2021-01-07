"Тяжелая картина" – в Тбилиси оценили беспорядки в США

Развивающиеся в Вашингтоне процессы напомнили Кобахидзе события, произошедшие в Грузии полтора года назад

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. События в Вашингтоне – это атака на демократические институты, заявил журналистам исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

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В среду протестующие сторонники Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Это произошло в день утверждения итогов президентских выборов США. В здании были слышны выстрелы. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе протестов погибли четыре человека.

"Картина, которую мы увидели вчера в США, была очень тяжелой. Безусловно, это была атака на демократические институты, однако США являются сильным государством, и я уверен, что все пройдет мирно и Конституция США будет защищена должным образом", – заявил Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".

Развивающиеся в Вашингтоне процессы напомнили Кобахидзе события, произошедшие в Грузии полтора года назад. В июне 2019 года протестующие пытались ворваться в парламент, а полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

"Тогда тоже был штурм на демократические институты и очень тяжелая атака на правоохранительные органы. Важными были заявления, сделанные со стороны американских политиков высокого ранга, в том числе бывшим президентом, действующими конгрессменами и сенаторами. Это для нас очень важные и достойные внимания заявления. Это говорит о том, что любая атака на демократические институты должна быть строго оценена как в США, так и в Грузии, и в любой другой стране. Это должна учесть грузинская радикальная оппозиция, которая периодически проявляет подобные намерения", – заявил Кобахидзе.

В свою очередь, заместитель главы парламентского комитета по внешним связям Георгий Хелашвили уверен, что демократии США ничего не угрожает.

"В демократических странах нападение на демократические институты, особенно на законодательный орган, является одним из самых больших политических преступлений, и не только политическим преступлением. Этого нельзя допускать ни при каких обстоятельствах и очень хорошо, что американцы своими глазами увидели это. Безусловно, американской демократии ничего не угрожает. Но теперь будет яснее, где насилие и где – демократия", – заявил Хелашвили.

Несмотря на беспорядки в Вашингтоне, Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах. Заседание Конгресса продолжалось 10 часов с перерывами, став одним из самых долгих в истории.

Все заявки на пересмотр голосов в отдельных штатах были отклонены. Теперь у Дональда Трампа не осталось возможностей конституционным путем оспорить результаты выборов. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января.