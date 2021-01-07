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Георгий Гахария

"Демократия победит" - первые лица Грузии выразили поддержку США

photo : Government of Georgia / FB
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210107/250560962/Demokratiya-pobedit---pervye-litsa-Gruzii-vyrazili-podderzhku-SShA.html

Грузинские власти верят в силу демократических институтов США, отметил глава правительства Грузии

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Нападение на государственные институты недопустимо, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя события в Вашингтоне.

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Еще до окончательного подведения итогов выборов в США Дональд Трамп и его сторонники открыто называли результаты выборов сфальсифицированными. В среду, в день утверждения итогов президентских выборов, протестующие сторонники Трампа пошли на штурм Капитолия. В здании были слышны выстрелы. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе протестов погибли четыре человека.

"Мы выражаем нашему стратегическому партнеру полную поддержку и солидарность. Кадры насилия в Капитолии тревожны, нападение на государственные учреждения недопустимо. Мы верим в демократическую силу Соединенных Штатов Америки и уверены, что в конечном итоге демократические институты победят", - отметил премьер в своем микроблоге Twitter.

Свою позицию по этому вопросу выразила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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photo: Parliament of Georgia / FB
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"Уже 30 лет как США поддерживают путь Грузии к свободе и демократии. Для нас США пример для подражания. Несмотря на тревожные сцены вчерашнего дня, на фоне насилия американские институты смогли подтвердить свою силу и стойкость", - написала Зурабишвили в своем Twitter.

Несмотря на события в Вашингтоне, Конгресс США сегодня утвердил на президентских выборах победу Байдена, набравшего 306 голосов выборщиков. Заседание Конгресса продолжалось 10 часов с перерывами, став одним из самых долгих в истории. Трамп поражение не признает.

Но все заявки на пересмотр голосов в отдельных штатах были отклонены. Теперь у Дональда Трампа не осталось возможностей конституционным путем оспорить результаты выборов. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января.

 

 



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