Пятый раунд переговоров между властями и оппозицией Грузии: быть или не быть?

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Дата пятого раунда переговоров между грузинской оппозицией и властями пока остается неизвестной, об этом заявили представители оппозиционных партий.

Почти месяц парламент Грузии проработал в однопартийном режиме, но в начале января выходцы из оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" выразили готовность присоединиться к его работе. Депутаты Фридон Инджия, Гела Микадзе и Давид Зилпимиани покинули партию после признания полномочий и создают новую политическую силу.

Новое политическое объединение будет называться "Европейские социалисты". Уже в следующую субботу запланировано первое собрание партии, на котором будет представлена вся команда.

Что касается других партий, которые смогли преодолеть барьер на выборах, они по-прежнему бойкотируют его работу. За это время западные дипломаты в течение четырех раундов переговоров пытались уговорить оппозиционные силы принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на уступки, но пока безрезультатно.

"Мы ожидаем, что пятый раунд переговоров должен состояться до конца января. Мы ждем шагов, ответа от "Грузинской мечты". Власти пока не выражали готовность, но мы надеемся, что, исходя из уровня тяжести ситуации, власти активнее пойдут на переговоры", – заявил представитель партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе.

Представитель партии "Европейская Грузия" Леван Тархнишвили подчеркнул, что все требования оппозиции остаются в силе.

"Главное требование – это новые выборы, так как мы считаем, что это единственный выход из ситуации… Второе – досрочные выборы должны пройти в качественно новой обстановке. Третье – выборы должна провести новая избирательная администрация. Также мы продолжаем требовать освобождения политзаключенных", – заявил Тарнишвили.

Представитель партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе считает, что правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" должна пойти на компромисс.

"У "Грузинской мечты" большая ответственность, в том числе больше пространства для маневрирования. Но, к сожалению, мы не услышали от нее конкретных предложений. Раунд не должен проходить ради раунда, он должен состояться для того, чтобы вывести страну из политического кризиса", – заявила Деканоидзе.

В свою очередь, представители правящей партии "Грузинская мечта" подчеркивают – переговоры продолжаются и достижение консенсуса вполне реально со "здравыми оппозиционными партиями".

"Реалистично достижение соглашения с теми здравыми оппозиционными партиями, которые отстранились от деструктивного сценария и антизападной кампании", – заявил председатель парламентского комитета по международным делам Николоз Самхарадзе.

Парламентская оппозиция Грузии утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы осенью 2020 года путем давления на избирателей и фальсификации результатов голосования. С этим связан их протест и решение об отказе от депутатских мандатов большинства оппозиционных партий. Между тем, международные наблюдатели заявили, что выборы проходили в свободной и демократической обстановке без серьезных нарушений.