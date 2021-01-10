В политическом спектре Грузии пополнение: все о новой партии "Европейские социалисты"

На сегодняшний день эта партия – единственная оппозиционная партия, принимающая участие в работе парламента вместе с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия"

ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Покинувшие партию "Альянс патриотов" и вошедшие в парламент по его спискам четыре депутата основали свою партию "Европейские социалисты" и избрали политсовет и председателя.

"Альянсу патриотов" на парламентских выборах в октябре 2020 года удалось провести в парламент четырех депутатов, однако первые номера партийного списка в знак протеста против фальсификации выборов покинули парламент, и их места заняли рядовые члены партии, которых сразу же "Альянс патриотов" исключил из своих рядов.

Теперь Фридон Инджия, Автандил Энукидзе, Давид Зилпимиани и Гела Микадзе основали свою партию "Европейские социалисты", которую и будут представлять в парламенте Грузии.

В политсовет также вошли Тамар Кикнадзе, Георгий Маглакелидзе, Бухути Чачуа, Виктор Цаава и Ираклий Убилава. Из них наибольшей известностью пользуется Тамар Кикнадзе, которая долгое время позиционировала себя как политолог.

Возглавил "Европейский социалистов" Фридон Инджия.

"Целями и задачами партии будет, в первую очередь, защита интересов страны, восстановление территориальной целостности, строительство и защита демократических институтов. А также способствование созданию сильного гражданского общества, решение социальных и экономических проблем и поддержка европейской интеграции Грузии", - сказал Фридон Инджия на учредительном съезде.

При этом, он отметил, что партия будет поддерживать добрососедские отношения со всеми странами региона и традиционные ценности для Грузии.

"Европейские социалисты" будут принимать активное участие в жизни парламента и в пленарных заседаниях, однако создать свою фракцию они не смогут, так как для ее формирования необходимо семь депутатов.

На сегодняшний день эта партия – единственная оппозиционная партия, принимающая участие в работе парламента вместе с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Остальные оппозиционные партии, которые прошли в парламент, находятся или в режиме бойкота, или в режиме отказа от депутатских мандатов.