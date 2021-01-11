"Мужчина, который уходит по-грузински": о чем написал письмо Иванишвили?

Политические противоборства, победы и разочарования, невыполненные задачи и смелые ожидания – утром 11 января основатель правящей партии Грузии опубликовал открытое письмо, в котором откровенно рассказал о том, что делал последние восемь лет

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Восемь лет нахождения "Грузинской мечты" у власти подытожил председатель правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который 11 января заявил о своем уходе из политики.

В открытом письме Иванишвили говорится, что последние парламентские выборы стали историческими в истории страны – по его словам, "в условиях справедливых и равноправных выборов" правящая партия получила от народа мандат управления на третий срок.

"Эта победа является самым ясным, четким и бесспорным признанием совместных усилий и именно эта победа станет основой нового этапа в истории Грузии", – отмечено в письме.

При этом Иванишвили отмечает, что он уверен, его команда достойно может заменить его труд, авторитет и навыки.

"Поэтому, я считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно покинуть политику и полностью оставить бразды правления. Я считаю, что моя миссия выполнена. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию, и возвращаюсь к своему образу частной жизни, которым жил до 2011 года. Всего через несколько недель мне исполнится 65 лет. Это тоже один из важных факторов принятия решения о завершении моей политической деятельности", – написал Иванишвили.

"Уйти по-грузински"

По словам Бидзины Иванишвили, он не хотел загружать свое письмо тяжелыми оценками, поскольку мужчина, который "уходит по-грузински", только благодарит и желает добро тому, кто остается. Это правило идет в ногу с неповторимой традицией грузинского застолья, оно выражает суть и философию жизни грузина, поясняет бывший премьер Грузии.

"Я тоже не хотел нарушать этот этикет, но в отличие от грузинского застолья, в грузинской политике решается настоящее и будущее каждого нашего гражданина. Поэтому я считаю, что не имею право закрыть глаза и обойти стороной объективную оценку нашего общего будущего", – отмечено в письме.

Оценивая политическую ситуацию прошедших лет, Иванишвили отметил, что результатом правления главной оппозиционной партии страны – "Национального движения" – были авторитаризм, диктатура, "основанная на страхе и мучениях", и ложная пропаганда.

Результатом же правления "Грузинкой мечты", по его мнению, стали мир, открытая и плюралистическая демократия, парламентское правление, укрепленное конституционной реформой, институционально сбалансированная власть, отгороженное от политики правосудие и публичные институты, а также внедрение практики справедливых выборов.

"Я хорошо знаю, какие хвосты прикрепит оппозиция к каждому моему слову, и несмотря на это, я все равно скажу то, что хочу сказать для всех нормальных и мыслящих читателей. А для остальных – жизнь покажет...", – написал Иванишвили.

По его словам, основной причиной и целью его прихода в политику в 2011 году было выполнение двух задач: завершение "негуманного, насильственного и недемократического режима Михаила Саакашвили" и ведение страны по евро-атлантическому курсу. По словам Иванишвили, нынешняя команда надежно продолжит начатое дело.

Что не получилось?

"Я хорошо понимаю, что несмотря на успехи, главным вызовом нашей страны и проблемой все еще остается неодолимая бедность, – пишет Иванишвили. – Остаются много семей, находящихся в бедности, быт которых еще больше ухудшила глобальная пандемия. Да, бедность – объективная реальность, на которую приходится смотреть с болью в сердце. Но я не могу принять то обвинение, что бедность, которая нам досталась по наследству, является результатом правления "Грузинской мечты", – говорится в письме.

По словам Иванишвили, сегодняшняя бедность — это проблема, которая накапливалась в течение десятилетий и берет начало с того времени, когда "народ Грузии собственными руками уничтожил государство, которое только начало строиться".

Сегодняшняя бедность является результатом тех катаклизмов и процессов, которые развивались в течение двадцати лет после обретения независимости, считает Иванишвили.

"Мы сумели и остановили падение, дали начало прогрессу и снизили бедность, на окончательное искоренение которой нужны самоотверженный труд власти, мир, стабильность, демократия и определенное время. Конечно, все не так или не в той степени получилось, как было задумано и как мы все вместе ожидали. К сожалению, вместе с объективными причинами, были и погрешности", - пишет Иванишвили.

"Грузины, в основном, эмоциональные, мечтающие и, несмотря на то, что власть "Грузинской мечты" сделала почти максимум своих возможностей, я хочу выразить свои искренние извинения тем, кто ожидал от нас большего, более быстрого улучшения экономического положения и их надежды не оправдались", — говорится в письме.

Что не так с оппозицией?

Между тем Иванишвили сожалеет, что в стране до сих пор не сформировалась "государственно мыслящая и ответственная оппозиция, которая хотя бы минимально может отвечать стандартам, свойственным европейской парламентской демократии".

По его словам, сегодня стратегической целью оппозиции является "искусственное взбудороживание народа, манипуляция эмоциями, с помощью неточных новостей создание информационного хаоса, страха, недоверия и неопределенности".

"Напомню, что я и моя семья в течение этих восьми лет постоянно были основными адресатами и мишенью их оскорбительной пропаганды и лжи. Естественно, слышать это для меня было обидно и неприятно, но мои личные эмоции и, тем более, злоба, никогда не становились с моей стороны, основой принятия какого-то решения," — отметил Иванишвили.

Между тем, по словам Иванишвили, в будущем в Грузии обязательно появится добросовестная политическая сила, которая "образованием, лучшими навыками управления страной и интеллектуальным потенциалом" будет лучше "Грузинской мечты", которой придется перейти в оппозицию. Горячо благодарит Иванишвили и грузинский народ.

"Я хочу поклониться грузинскому народу. Я никогда не делил их на своих сторонников и противников, поскольку верю, что наша родина представляет собой намного большую ценность, чем даже диаметрально противоположные политические взгляды", — написал Иванишвили.

В конце совего письма Иванишвили поблагодарил грузинскую церковь, которая, по его словам, всегда выполняла особую роль в истории Грузии. Он также поблагодарил политическую команду, своих соратников, единомышленников и пожелал всем успехов.

"И в конце, хочу поблагодарить свою семью, которая в течение всего этого периода вынесла неслыханные оскорбления и клевету, стояла рядом, как скала и даже на минуту не ставила под сомнение правильность моего выбора. Благодарю всех. Пусть Господь усилит нашу родину — Грузию!", — написал Иванишвили.