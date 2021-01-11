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Бидзина Иванишвили, основатель партии Грузинская мечта

Кто станет преемником Иванишвили?

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210111/250583882/Kto-stanet-preemnikom-Ivanishvili-.html

Имя преемника и то, какие изменения планируются внутри партии, станет известно в ближайшее время, заявил вице-спикер парламента

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Имя преемника Бидзины Иванишвили на посту председателя партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" станет известно в ближайшие дни, заявил вице-спикер парламента Каха Кучава.

В понедельник, 11 января, стало известно о том, что учредитель и председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили уходит из политики, так как считает свою миссию выполненной. Свое решение он озвучил в отрытом письме.

По мнению Кучава, политику "покидает председатель побежденной партии", что является еще большим стандартом не только в партийном плане, но и в плане развития демократических процессов в стране.

"В истории независимой Грузии – это первый случай, когда председатель победившей партии гордо покидает политику. Политический кризис есть не только в нашей стране, но и во всем мире. Есть определенные процессы, которые никогда не завершатся, поскольку существует как позиция, так и оппозиция. И всегда есть вопрос конкуренции. Так и должно быть, если хотим, чтобы страна развивалась", – отметил Кучава.

"Что касается последующих шагов, то в ближайшее время партия сделает заявление о том, кто станет новым председателем, или какие изменения будут внутри партии", – заявил Кучава.



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