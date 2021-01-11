"Пример, как можно оставить власть..." – Гахария об уходе Иванишвили

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Уход основателя правящей партии Бидзины Иванишвили из политики прокомментировал премьер-министр Грузии – по словам Георгия Гахария, это важный пример того, как можно оставить власть даже тогда, когда твоя партия и так победила, а граждане доверяют править страной руководящей тобой силе.

Сегодня стало известно о том, что учредитель и председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили уходит из политики, так как считает свою миссию выполненной. Свое решение он озвучил в отрытом письме.

"В течение последних лет Бидзина Иванишвили был создателем грузинской политики, определяющей силой. И это важный пример того, как можно оставить власть тогда, когда впервые в истории твоей страны силу, которой ты руководишь и лидером которой являешься, твои граждане и население в третий раз поддерживают, дают легитимацию и мандат править страной", – заявил Гахария.

По словам Гахария, пандемия была еще одним примером того, как Иванишвили, по его словам, "поддерживал свое население там, где оно больше всего нуждалось".

Бидзина Иванишвили уходит из политики не впервые. Однако сейчас он делает это на фоне политического кризиса в стране, когда парламентская оппозиция Грузии утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы осенью 2020 года путем давления на избирателей и фальсификации результатов голосования.

В 2011 году Иванишвили заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Спустя год после победы коалиции на парламентских выборах Иванишвили ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Бидзина Иванишвили сделал свое состояние в России в 1990-х годах, а после переехал в Грузию, где долгое время занимался благотворительной деятельностью.