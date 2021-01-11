В парламенте Грузии создают комиссию по расследованию нарушений на выборах

Чтобы обеспечить максимальную прозрачности работы комиссии, в ее состав будут приглашены все международные или местные наблюдательные организации

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. В парламенте Грузии создается комиссия по расследованию нарушений в ходе парламентских выборов, заявил исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила 90 мест в парламенте, остальные места распределились между 8 политическими субъектами. Однако большинство из них результаты выборов не признали, заявив, что они были сфальсифицированы и отказались от участия в работе парламента.

По словам Кобахидзе, следственная комиссия будет создана в течение первой же недели февраля и с целью обеспечения максимальной прозрачности ее работы, в состав комиссии будут приглашены все международные или местные наблюдательные организации, в том числе ОБСЕ.

"В силе остается наше условие о том, что в случае даже однопроцентного отклонения, правящая партия незамедлительно назначит внеочередные парламентские выборы, а лично я, как руководитель избирательного штаба "Грузинской мечты", оставлю политическую деятельность", – напомнил Кобахидзе.

Он призвал оппозиционные партии включиться в работу парламента и в деятельность парламентской следственной комиссии, чтобы "внести ясность в связи с выборами".

"Перепроверим столько избирательных участков, сколько будет нужно для установления этой правды. Мы надеемся, что оппозиция хотя бы на этот раз не испугается и не уклонится от перепроверки результатов выборов", – заявил Кобахидзе.

До последней недели "Грузинская мечта" работала в парламенте одна, пока к ней не присоединились четыре депутата, прошедших по спискам "Альянса патриота Грузии", которые основали свою партию "Европейские социалисты".

На сегодняшний день это единственная оппозиционная партия, принимающая участие в работе парламента вместе с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Остальные оппозиционные партии, которые прошли в парламент, находятся или в режиме бойкота, или в режиме отказа от депутатских мандатов.