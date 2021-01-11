Правящую партию "Грузинская мечта" возглавит Ираклий Кобахидзе

Весь день Грузия ждала имя преемника решившего уйти из политики Бидзины Иванишвили. О своем желании сдать бразды правления он заявил в открытом письме

ТБИЛИСИ, 11 янв — Sputnik. Правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" возглавит нынешний исполнительнный секретарь партии Ираклий Кобахидзе. Его кандидатуру утвердят на съезде 16 января.

Кроме того, в субботу, 16 января будет утвержден политсовет партии, состоящий из 21 человека.

Этот пост стал вакантным после того, как утром 11 января учредитель и председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили сообщил о своем уходе из политики, так как считает свою миссию выполненной. Свое решение он озвучил в отрытом письме.

"Уход Бидзины Иванишвили из политики является, конечно, вызовом для нашей партии. Сейчас на нас особая ответственность - вместе до конца довести дело, начатое Бидзиной Иванишвили, и окончательно сформировать Грузию в государство европейского типа, еще больше укрепить демократию и права человека, повысить благополучие наших граждан и преодолеть бедность", — заявил на заседании политсовета партии генсек Каха Каладзе.

Бидзина Иванишвили уходит из политики не впервые. Однако сейчас он делает это на фоне политического кризиса в стране, когда парламентская оппозиция Грузии утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы осенью 2020 года путем давления на избирателей и фальсификации результатов голосования.

В 2011 году Иванишвили заявил о своем намерении заняться политикой и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Спустя год после победы коалиции на парламентских выборах Иванишвили ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Кто такой Ираклий Кобахидзе?

Ираклий Кобахидзе родился 25 сентября 1978 года. С 2011 года является исполнительным секретарем партии "Грузинская мечта". В 2016-2019 годах был председаетелем парламента Грузии и покинул эту должность после скандала с заседанием Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. В 2020 году был главой предвыборного штаба правящей партии и привел ее к победе.

По образованию Кобахидзе юрист. До прихода в "Грузинскую мечту" работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, осуществляемого при поддержке Программы развития ООН.

Был исполняющим обязанности начальника службы обеспечения качества юридического факультета Тбилисского государственного университета, членом комитета экспертов программы прав человека и верховенства закона Фонда "Открытое общество – Грузия", экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии, экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН и менеджером проекта регионального и муниципального развития Программы развития ООН.