В Грузии для проведения выборов в местное самоуправление закупят спецтехнику

Это исключит как любую манипуляцию, так и человеческие ошибки во время подсчетов результатов выборов, считают в правящей партии

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. В Грузии для проведения выборов в органы местного самоуправления планируется закупка аппаратов для голосования и техники для регистрации избирателей по отпечаткам пальцев, заявил исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

В октябре 2022 года в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления.

"В первую очередь, это касается внедрения электронных технологий для выборов в органы местного самоуправления. Запланирована закупка аппаратов голосования и техники, предусмотренной для регистрации избирателей по отпечаткам пальцев, что исключит как любую манипуляцию, так и человеческие ошибки во время подсчетов результатов выборов, и навсегда искоренит 30-летнюю проблему несбалансированных протоколов", – заявил Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, правящая партия не намерена ждать, пока парламентская оппозиция, которая обвиняет "Грузинскую мечту" в победе на парламентских выборах осенью 2020 года путем фальсификации результатов голосования, бастует и полноценно не включается в работу парламента. Поэтому "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" от имени парламентского большинства просит ЦИК незамедлительно начать работы по обеспечению технического оснащения к октябрьским муниципальным выборам.

Как отмечается, для его внедрения парламент Грузии должен разработать соответствующую законодательную базу.