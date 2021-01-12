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Тбилисское Сакребуло на площади Свободы в Тбилиси

В Грузии для проведения выборов в местное самоуправление закупят спецтехнику

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210112/250587253/V-Gruzii-dlya-provedeniya-vyborov-v-mestnoe-samoupravlenie-zakupyat-spetstekhniku.html

Это исключит как любую манипуляцию, так и человеческие ошибки во время подсчетов результатов выборов, считают в правящей партии

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. В Грузии для проведения выборов в органы местного самоуправления планируется закупка аппаратов для голосования и техники для регистрации избирателей по отпечаткам пальцев, заявил исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

В октябре 2022 года в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления.

"В первую очередь, это касается внедрения электронных технологий для выборов в органы местного самоуправления. Запланирована закупка аппаратов голосования и техники, предусмотренной для регистрации избирателей по отпечаткам пальцев, что исключит как любую манипуляцию, так и человеческие ошибки во время подсчетов результатов выборов, и навсегда искоренит 30-летнюю проблему несбалансированных протоколов", – заявил Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, правящая партия не намерена ждать, пока парламентская оппозиция, которая обвиняет "Грузинскую мечту" в победе на парламентских выборах осенью 2020 года путем фальсификации результатов голосования, бастует и полноценно не включается в работу парламента. Поэтому "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" от имени парламентского большинства просит ЦИК незамедлительно начать работы по обеспечению технического оснащения к октябрьским муниципальным выборам.

Как отмечается, для его внедрения парламент Грузии должен разработать соответствующую законодательную базу.



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