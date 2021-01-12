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Арчил Талаквадзе

Предвидится ли кадровая ротация в правительстве Грузии?

photo: Parliament of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (236)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210112/250589492/Predviditsya-li-kadrovaya-rotatsiya-v-pravitelstve-Gruzii.html

Председатель парламента и один из лидеров правящей партии уверяет, что Георгий Гахария останется во главе правительства и дальше, а будут ли изменения в составе кабинета министров, решать самому премьеру

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Смена премьер-министра в Грузии Георгия Гахария не планируется, а изменения в кабинете министров – компетенция действующего премьера, заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе в эфире телеканала "Рустави 2".

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Талаквадзе прокомментировал возможные кадровые изменения в составе правительства, о которых активно заговорила оппозиция "в условиях кризиса свободы".

"Мы не рассматриваем смену премьер-министра. Что касается изменений в составе правительства – это компетенция премьера. Он за это время не обращался, и, наверное, было бы странно, если бы обратился, потому что он лишь недавно представил кабинет, а парламент выразил ему доверие", – сказал Талаквадзе.

Талаквадзе подчеркнул, что для членов партии "Грузинская мечта" занимаемые должности являются не самоцелью, а возможностью достичь тех целей и решить те задачи, которые стоят перед Грузией.

Васо Капанадзе
© Sputnik / Alex Shlamov
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Также председатель парламента сообщил, что кандидатура бывшего министра юстиции Теи Цулукиани не рассматривается в качестве главы Минобразования, отметив, что с существующими в сфере образования задачами достойно справится и действующий министр Михаил Чхенкели.

По словам Талаквадзе, о степени свободы говорит та часть оппозиции, у которой она на нуле.

"Две партии "Национальное движение" и "Европейская Грузия", в том числе политики, которые проиграли выборы и не имеют мандатов, осуждают тех политиков из оппозиции, которые вошли в парламент. У этих людей нет даже степени элементарной свободы, чтобы выйти из шантажа "Национального движения" и принять свободное решение, а теперь эти люди спрашивают, есть ли у Георгия Гахария достаточная степень свободы", – заявил Талаквадзе.

На сегодняшний день партия "Европейские социалисты" – единственная оппозиционная партия, принимающая участие в работе парламента вместе с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Ее создали те депутаты от оппозиции, которые вопреки бойкоту, решили все-таки войти в парламент. Остальные оппозиционные партии, которые прошли в парламент, находятся или в режиме бойкота, или в режиме отказа от депутатских мандатов.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (236)
Теги:
Арчил Талаквадзе, Правительство, Грузия


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