14:47 12 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0156
  • 100 RUB4.4251
  • USD3.3012
Поиск
Дендрологический парк в Шекветили

Большую часть своего состояния Бидзина Иванишвили перевел в благотворительный фонд "Карту"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
70432
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210112/250589882/Bolshuyu-chast-svoego-sostoyaniya-Bidzina-Ivanishvili-perevel-v-blagotvoritelnyy-fond-Kartu.html

Уйдя из политики самый богатый человек в Грузии решил "избавиться" и от части собственности. Себе и жене он скромно оставил 200 миллионов долларов, "прожиточный минимум" получили и четверо детей Иванишвили

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Прежде чем уйти из политики, учредитель партии "Грузинская мечта" и миллиардер Бидзина Иванишвили перевел большую часть своего состояния на счет своего благотворительного фонда "Карту".

"Ушел по-грузински" – о чем написал письмо Иванишвили?>>

Об этом бывший лидер правящей партии рассказал в интервью грузинскому изданию "Entrepreneur Sakartvelo". Там он заявил, что полтора миллиарда долларов, в которые он оценивает переданное имущество, будут полностью переданы на благотворительность.

"В моем распоряжении и распоряжении моей жены остается 200 миллионов долларов, которые имелись помимо этих полутора миллиардов в качестве свободных средств. Также я оставляю своим детям столько средств, сколько нужно, чтобы не потерять мотивацию создавать что-то новое, полностью осознавать и развивать себя, для чего жизнь в надежде на дивиденды могла даже стать помехой", – сказал Иванишвили.

Бидзина Иванишвили и актив партии Грузинская мечта
photo : Georgian Dream / FB
"Миссия выполнена" - Иванишвили опубликовал открытое письмо о своем уходе из политики

Грузинский миллиардер в интервью отказался называть размер своего нынешнего капитала, отметив, что уже много лет не сотрудничал с изданиями "Форбс" и "Блумберг", следовательно, он не знает, по каким критериям они определяют его состояние.

По данным этих ведущих экономических изданий, состояние Иванишвили колеблется от 5 до 7 миллиардов долларов. Между тем Иванишвили считает, что на самом деле его состояние гораздо меньше.

Как сообщают грузинские СМИ, Иванишвили передал благотворительному фонду "Карту" десятки коммерческих и туристических объектов, офисов и земельных участков. Также в список активов попали бизнес-центр Бидзины Иванишвили в Сололаки и здание "Cartu Bank" на проспекте Чавчавадзе. В собственности семьи Иванишвили остался дом в деревне Чорвила Сачхерского района, откуда родом миллиардер, резиденция на черноморском курорте Шекветили (Гурия), а также вертолетная площадка.

Часть имущества была переведена на баланс фонда через офшорные зоны, а часть – напрямую. Теперь на балансе фонда "Карту" находятся такие здания как Tbilisi Residence, плавательный комплекс Лагуна Вере в Тбилиси, гостиница "Параграф" в Шекветили (Гурия), головной офис Cartu Group и другие активы.

Теги:
Капитал, Бидзина Иванишвили, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия и регуляции - каким транспортом пользуются тбилисцы
Пандемия и ограничения: каким транспортом пользуются тбилисцы - фото
Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Нагорного Карабаха - видео
Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о развитии Нагорного Карабаха - видео
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться