"А с простым народом поговорить?!" - соцсети о решении Иванишвили уйти из политики

К неординарному человеку и отношение неординарное – кого-то обрадовал уход Иванишвили из политики, а кто-то искренне расстроился, полагая, что без него все пойдет прахом

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на заявление миллиардера Бидзины Иванишвили вновь уйти из политики и с должности председателя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

"Ушел по-грузински" – о чем написал письмо Иванишвили?>>

Кто-то в это не верит, считая, что Иванишвили продолжит неофициально руководить правящей партией, кто-то обрадовался его уходу, а кто-то – искренне расстроился.

В понедельник, 11 января, стало известно о том, что учредитель и председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили уходит из политики, так как считает свою миссию выполненной. Свое решение он изложил в отрытом письме.

Части пользователей социальных сетей не понравилось, что Иванишвили уходит на фоне кризиса в стране.

"Не знаю что сказать, он обещал нам цветущую Грузию, а оставляет озлобленную и пострадавшую Грузию… голодное население. А его люди ходят цветущими… Боже, это же несправедливо", – пишет Офелия Симонянц.

"Уходи-уходи, Бидзина, и "корону" с собой забери, и Грузия засияет без тебя", – напутствует миллиардера оппозиционно настроенный пользователь Dari Dari.

"Пусть выйдет в город и поговорит с простым народом, и тогда он поймет, какое наследство он оставляет. Зато доклад написал на 16 страниц. Меценат!!!" – пишет Nina Enukidze.

Многие участники дискуссий в социальных сетях припомнили Иванишвили, что он уже однажды уходил из политики, но продолжал из тени руководить "Грузинской мечтой". В 2018 году он вновь вернулся в политику, на пост председателя правящей партии.

"И люди этому верят? Приказы все равно от него исходить будут", – недоумевает Mikhail Demetrashvil.

"Никуда он не уходит, просто будет в "тени". Все равно все будет делаться по его указке, зато ответственности он никакой нести не будет за развал экономики и страны", – считает Ладжи Исакова.

"Я ухожу, но обещаю вернуться. Это уже который раз???" – с юмором пишет Диана Коколишвили.

Несмотря на то, что критические замечания превалируют, многие искренне расстроились решением Бидзины Иванишвили.

"Достойный человек, влюбленный свою страну и так далее. Пусть Бог даст тебе и твоей семье большое счастье, еще раз большое спасибо, господин Бидзина, за достойную любовь своей страны и вашу человечность", – пишет пользователь Giorgi Gikashvili.

"Я не фанат никакой власти, но то, что сделал этот человек для нашей страны и народа, – нельзя не замечать. Я не буду конкретизировать, но действительно сказать есть что. После такого заявления начнут выходить псевдопатриоты и начнется…", – пишет Irakli Saluqvadze.

"Очень жаль! Но его понять можно: неблагодарное отношение к нему, хамские высказывания в его адрес и в адрес его семьи долго терпеть было невозможно. Ну, господа "критики", теперь попробуйте сами сделайте малую долю того, что делал этот человек, отложив в сторону возможность беспечно жить со своей семьей в любой точке планеты!" – считает пользователь Аршак Папикян.

Бидзина Иванишвили уходит из политики не впервые. Однако сейчас он делает это на фоне падения всех экономических показателей из-за пандемии и политического кризиса в стране, когда оппозиция Грузии утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы осенью 2020 года путем давления на избирателей и фальсификации результатов голосования.

Иванишвили заявил о своем намерении заняться политикой в 2011 и основал партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая в коалиции с еще четырьмя партиями по итогам выборов в октябре 2012 года пришла к власти, сменив девятилетнее правление партии третьего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Спустя год после победы коалиции на парламентских выборах Иванишвили ушел из политики. Однако в мае 2018 года вернулся и занял пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".