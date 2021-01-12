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Пандемия коронавируса COVID - вакцина Pfizer-BioNTech и вакцинация

В закон "Об общественном здравоохранении Грузии" вносятся поправки

© AP Photo / Manu Fernandez
Политика
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Темы:
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Поправки предусматривают создание соответствующей законодательной базы для начала в стране массовой вакцинации населения от коронавируса

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Парламентский комитет по здравоохранению и социальным вопросам рассмотрел поправки в закон "Об общем здравоохранении", касающиеся вакцинации от коронавируса, в первом чтении, сообщается на сайте высшего законодательного органа.

Вакцинация
© photo: Sputnik / Nikolai Khizhnyak
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Законопроект, касающийся ковид-пандемии, принимается в ускоренном режиме. Помимо депутатов в обсуждении законодательных изменений принимали участие заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния и заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.

Как заявил, представляя законопроект, председатель комитета Дмитрий Хундадзе, поправки направлены на создание законодательной базы для быстрого начала вакцинации населения качественными вакцинами. Кроме того, по требованию производителей вакцин, государство, закупившее их, должно взять на себя определенную ответственность за возможный вред во время вакцинации. Но вместе с тем, согласно законодательной инициативе, государство не будет нести ответственности в случае, если ошибка будет допущена по вине медицинского персонала или самой компании-производителя.

Закон "Об общественном здравоохранении" устанавливает рамки ответственности за профилактические прививки, включенные в национальный календарь прививок.

В частности, согласно вносимым поправкам, при развитии последующих/побочных эффектов или осложнений после вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, государство предоставляет бесплатные медицинские услуги и реабилитацию кроме тех случаев, когда последующие/побочные эффекты вызваны ошибкой медицинского персонала или учреждения.

Темы:
Парламент Грузии (244)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Парламент Грузии, Грузия


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