Обвиняемые по "делу картографов" в Грузии ждут суда

Прокуратура Грузии продолжает расследование для выявления возможных других виновных по этому делу

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии завершила расследование в отношении картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, задержанных по делу о возможной незаконной передаче Азербайджану территории Грузии.

В Тбилиси прошла акция в поддержку Георгия Руруа и картографов Давид-Гареджи>>

Осенью 2020 года стало известно, что прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. По делу 7 октября задержали двух бывших членов комиссии - сотрудника МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудницу МВД Грузии Наталья Ильичева.

"Их виновность подтверждается доказательствами достаточно высоких стандартов. Следствие добыло множество доказательств, опрошены десятки свидетелей, найдены все релевантные документы, электронная информация, карта и другие картографические материалы. Также есть заключение экспертизы", - сказал прокурор Михаил Садрадзе журналистам.

Он отметил, что теперь дело будет передано суду для изучения и вынесения соответствующего приговора.

Прокурор также добавил, что ведомство продолжает расследование для выявления возможных других виновных по этому делу.

По версии обвинения, Мелашвили и Ильичева скрыли наличие карты 1937-1938 года, из-за чего Грузия чуть не лишилась 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи.

Грузия и Азербайджан имеют несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона и не допускает туда паломников.