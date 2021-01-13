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Здание прокуратуры Грузии

Обвиняемые по "делу картографов" в Грузии ждут суда

© Sputnik / Levan Avlabreli
Политика
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Темы:
Дело о незаконной демаркации грузино-азербайджанской границы (35)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210113/250606682/Predateli-rodiny-Obvinyaemye-po-delu-kartografov-v-Gruzii-zhdut-suda.html

Прокуратура Грузии продолжает расследование для выявления возможных других виновных по этому делу

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии завершила расследование в отношении картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, задержанных по делу о возможной незаконной передаче Азербайджану территории Грузии.

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Осенью 2020 года стало известно, что прокуратура Грузии начала следствие о незаконной передаче территорий Грузии иностранному государству в процессе демаркации грузино-азербайджанской границы. По делу 7 октября задержали двух бывших членов комиссии - сотрудника МИД Грузии Ивери Мелашвили и сотрудницу МВД Грузии Наталья Ильичева. 

"Их виновность подтверждается доказательствами достаточно высоких стандартов. Следствие добыло множество доказательств, опрошены десятки свидетелей, найдены все релевантные документы, электронная информация, карта и другие картографические материалы. Также есть заключение экспертизы", - сказал прокурор Михаил Садрадзе журналистам.

Он отметил, что теперь дело будет передано суду для изучения и вынесения соответствующего приговора.

Прокурор также добавил, что ведомство продолжает расследование для выявления возможных других виновных по этому делу.

По версии обвинения, Мелашвили и Ильичева скрыли наличие карты 1937-1938 года, из-за чего Грузия чуть не лишилась 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи.

Грузия и Азербайджан имеют несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона и не допускает туда паломников.

Темы:
Дело о незаконной демаркации грузино-азербайджанской границы (35)


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