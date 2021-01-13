"Дорогой друг" - Эрдоган отправил Гахария поздравительное письмо

Президент Турции пожелал мира и добра в Новом году для двух стран и всего региона

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Георгия Гахария с переназначением на должность премьер-министра Грузии, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

В своем письме Эрдоган пожелал Гахария здоровья и счастья, а дружественному грузинскому народу – благополучия.

"Г-н премьер-министр, дорогой друг, лично от меня и от имени правительства Турции сердечно поздравляю с продолжением работы на посту премьер-министра после успешно проведенных выборов. Уверен, что в этот критический период, который я оцениваю как открытие окна возможностей с точки зрения восстановления устойчивого мира и стабильности в регионе, существующие стратегическое сотрудничество и дружеские отношения между нашими странами под вашим мудрым руководством продолжатся во всех сферах и в будущем", - говорится в официальном письме Эрдогана.

Парламент Грузии 24 декабря 2020 года выразил доверие новому составу правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахария. Вслед за этим президент Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о его назначении на пост главы правительства. Таким образом, 45-летний Гахария стал премьер-министром Грузии во второй раз.