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Георгий Гахария и Реджеп Тайип Эрдоган

"Дорогой друг" - Эрдоган отправил Гахария поздравительное письмо

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210113/250606843/Dorogoy-drug---Erdogan-otpravil-Gakhariya-pozdravitelnoe-pismo.html

Президент Турции пожелал мира и добра в Новом году для двух стран и всего региона

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Георгия Гахария с переназначением на должность премьер-министра Грузии, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

В своем письме Эрдоган пожелал Гахария здоровья и счастья, а дружественному грузинскому народу – благополучия.

Арно Хидирбегишвили
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Г-н премьер-министр, дорогой друг, лично от меня и от имени правительства Турции сердечно поздравляю с продолжением работы на посту премьер-министра после успешно проведенных выборов. Уверен, что в этот критический период, который я оцениваю как открытие окна возможностей с точки зрения восстановления устойчивого мира и стабильности в регионе, существующие стратегическое сотрудничество и дружеские отношения между нашими странами под вашим мудрым руководством продолжатся во всех сферах и в будущем", - говорится в официальном письме Эрдогана.

Парламент Грузии 24 декабря 2020 года выразил доверие новому составу правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахария. Вслед за этим президент Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о его назначении на пост главы правительства. Таким образом, 45-летний Гахария стал премьер-министром Грузии во второй раз.



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