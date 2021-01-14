Элисашвили готов войти в парламент Грузии "даже в одиночку"

Новый парламент приступил к работе 11 декабря, однако большинство оппозиционных депутатов отказались от мандатов, обвинив власти в фальсификациях

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Оппозиционная партия "Граждане" готова войти в парламент в случае, если правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" выполнит требование оппозиции по освобождению политзаключенных и изменит избирательную систему, заявил лидер партии Алеко (Александре) Элисашвили.

Новый парламент приступил к своим обязанностям 11 декабря. Единственные оппозиционные депутаты, которые вошли в парламент, – это четыре парламентария от "Альянса патриотов". Остальные оппозиционеры отказались от мандатов, обвинив власти в фальсификациях.

"Если "Грузинская мечта" заплатит политическую цену, которую мы ожидаем, это станет крайне важным решением для будущего нашей страны – освобождение заключенных, фундаментальные изменения в Центральной избирательной комиссии и избирательная реформа. Если после выполнения этих условий оппозиция не войдет в парламент, то мы не станем никого ждать. И даже если нам придется войти одним, мы войдем в парламент", – сказал Элисашвили в интервью телеканалу Palitranews.

По словам Элисашвили, немаловажно, что основатель партии "Грузинcкая мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили заявил об уходе из политики. Как отметил оппозиционер, если Иванишвили и "вправду ушел", то это ускорит его вход в парламент.

Он также отметил, что оппозиция не должна находиться в постоянном ожидании пятого раунда переговоров с правящей партией, а должна быть активной и войти в парламент, так как это решение народа.

Пять из восьми оппозиционных политических партий, которые попали в парламент по итогам выборов, уже официально отказались от депутатских мандатов. Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (5 мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (4 мандата), "Лело для Грузии" (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат). Эти же партии аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.

У партии "Граждане" в парламенте десятого созыва два мандата.