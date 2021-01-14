"Гирчи" и "Граждане" озвучили условия, на которых они войдут в парламент Грузии

Лидеры "Нового политического центра – Гирчи" и "Граждан" планируют провести встречи и с другими оппозиционными партиями, которые на данный момент находятся в режиме бойкота

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Лидеры оппозиционных партий "Новый политический центр – Гирчи" и "Граждане" провели встречу, в рамках которой обсудили условия, на которых они готовы войти в парламент, сообщает Первый канал.

Во встрече приняли участие лидеры "Гирчи" Яго Хвичия и Вахтанг Мегрелишвили и лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.

Оппозиционеры сошлись на следующих требованиях к правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия": проведение всех последующих выборов по пропорциональной системе при проходном барьере в 0% и формирование нового состава центральной избирательной комиссии. По их мнению, предстоящие выборы в местное самоуправление, которые пройдут в Грузии в 2022 году, должны показать, необходимы ли стране новые парламентские выборы.

"Если они (правящая партия – ред.) выиграют выборы в местное самоуправление в условиях нового избирательного кодекса и после ухода Бидзины Иванишвили (основатель правящей партии – ред.), то наше требование в связи с новыми парламентскими выборами не имеет смысла", – заявил журналистам Хвичия.

Лидеры "Гирчи" и "Граждан" планируют провести встречи и с другими оппозиционными партиями, которые на данный момент находятся в режиме бойкота. Следующая встреча состоится с лидером партии "Стратегии Агмашенебели" Георгием Вашадзе.

"С полной ответственностью я вам говорю, что в общей сложности все партии хотят войти в парламент и все сейчас ищут выход из плена собственных слов, из плена своей риторики. Мы поможем каждому выйти из плена своей риторики", – заявил Элисашвили журналистам.

Пять из восьми оппозиционных политических партий, которые попали в парламент по итогам выборов, уже официально отказались от депутатских мандатов. Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (5 мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (4 мандата), "Лело для Грузии" (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат). Эти же партии аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.

У партии "Граждане" в парламенте десятого созыва два мандата, у "Гирчи" – четыре.