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Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели

"Гирчи" и "Граждане" озвучили условия, на которых они войдут в парламент Грузии

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Политика
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Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (229)
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Лидеры "Нового политического центра – Гирчи" и "Граждан" планируют провести встречи и с другими оппозиционными партиями, которые на данный момент находятся в режиме бойкота

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Лидеры оппозиционных партий "Новый политический центр – Гирчи" и "Граждане" провели встречу, в рамках которой обсудили условия, на которых они готовы войти в парламент, сообщает Первый канал.

Алеко Элисашвили
photo: Alexander Elisashvili / FB
Элисашвили готов войти в парламент Грузии "даже в одиночку"

Во встрече приняли участие лидеры "Гирчи" Яго Хвичия и Вахтанг Мегрелишвили и лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.

Оппозиционеры сошлись на следующих требованиях к правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия": проведение всех последующих выборов по пропорциональной системе при проходном барьере в 0% и формирование нового состава центральной избирательной комиссии. По их мнению, предстоящие выборы в местное самоуправление, которые пройдут в Грузии в 2022 году, должны показать, необходимы ли стране новые парламентские выборы.

"Если они (правящая партия – ред.) выиграют выборы в местное самоуправление в условиях нового избирательного кодекса и после ухода Бидзины Иванишвили (основатель правящей партии – ред.), то наше требование в связи с новыми парламентскими выборами не имеет смысла", – заявил журналистам Хвичия.

Лидеры "Гирчи" и "Граждан" планируют провести встречи и с другими оппозиционными партиями, которые на данный момент находятся в режиме бойкота. Следующая встреча состоится с лидером партии "Стратегии Агмашенебели" Георгием Вашадзе.

Бидзина Иванишвили и актив партии Грузинская мечта
photo : Georgian Dream / FB
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"С полной ответственностью я вам говорю, что в общей сложности все партии хотят войти в парламент и все сейчас ищут выход из плена собственных слов, из плена своей риторики. Мы поможем каждому выйти из плена своей риторики", – заявил Элисашвили журналистам.

Пять из восьми оппозиционных политических партий, которые попали в парламент по итогам выборов, уже официально отказались от депутатских мандатов. Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (5 мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (4 мандата), "Лело для Грузии" (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат). Эти же партии аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.

У партии "Граждане" в парламенте десятого созыва два мандата, у "Гирчи" – четыре.

Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (229)
Теги:
Политика, Парламент Грузии, Партия "Гирчи"


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