Президент Грузии на будущей неделе посетит Брюссель

В рамках визита у президента запланированы встречи с руководством Евросоюза и НАТО на высоком уровне

ТБИЛИСИ, 15 янв - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Брюссель 20 января с рабочим визитом, говорится в сообщении администрации главы государства.

По данным администрации, в рамках визита у президента запланированы встречи с руководством Евросоюза и НАТО на высоком уровне.

Грузия уже заявила, что в ее планах подать в 2024 году заявку на вступление в ЕС, и уже сейчас большая часть программы визита президента страны будет посвящена встречам с представителями Евросовета и Ерокомиссии.

Президент Грузии встретится с президентом Европейского совета Шарль Мишелем и представителями Еврокомисии и Европарламента.

Также запланирована встреча Зурабишвили и с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.