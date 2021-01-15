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Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Грузии на будущей неделе посетит Брюссель

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Грузия - ЕС (67)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210115/250621824/Prezident-Gruzii-na-buduschey-nedele-posetit-Bryussel.html

В рамках визита у президента запланированы встречи с руководством Евросоюза и НАТО на высоком уровне

ТБИЛИСИ, 15 янв - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Брюссель 20 января с рабочим визитом, говорится в сообщении администрации главы государства.

Миссия наблюдателей и мониторинга Евросоюза
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Миссия наблюдателей Евросоюза остается в Грузии еще на два года

По данным администрации, в рамках визита у президента запланированы встречи с руководством Евросоюза и НАТО на высоком уровне.

Грузия уже заявила, что в ее планах подать в 2024 году заявку на вступление в ЕС, и уже сейчас большая часть программы визита президента страны будет посвящена встречам с представителями Евросовета и Ерокомиссии.

Президент Грузии встретится с президентом Европейского совета Шарль Мишелем и представителями Еврокомисии и Европарламента.

Также запланирована встреча Зурабишвили и с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Темы:
Грузия - ЕС (67)
Теги:
НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз, Саломе Зурабишвили, Президент Грузии, Грузия


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