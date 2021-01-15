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Правящая партия Грузинская мечта - главный офис

"Грузинская мечта" готовится к первому съезду без Иванишвили

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Трансформация "Грузинской мечты" (36)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210115/250622543/Gruzinskaya-mechta-gotovitsya-k-pervomu-sezdu-bez-Ivanishvili.html

На предстоящем съезде 400 делегатов выберут нового председателя партии – нынешнего ее исполнительного секретаря Ираклия Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Правящая партия страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в субботу проведет первый съезд, на котором не будет ее основателя и вдохновителя грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили.

Иванишвили на прошлой неделе неожиданно для всех заявил, что уходит из политики, с поста главы партии и из публичной жизни и больше не будет вмешиваться в дела "Грузинской мечты" и консультировать ее лидеров.

Бидзина Иванишвили - основатель партии Грузинская мечта
photo : Georgian Dream / FB
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На предстоящем съезде 400 делегатов выберут нового председателя партии – нынешнего ее исполнительного секретаря Ираклия Кобахидзе, а также 21 члена политсовета. Состав политсовета партия скрывает до съезда, однако известно, что генсеком правящей партии останется мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Я не могу назвать, кто войдет в политсовет, но особых сюрпризов не будет, все вы увидите сами", - сказал один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе журналистам.

"Грузинская мечта" была основана Иванишвили в декабре 2011 года. Иванишвили руководил партией дважды до 2015 года и после июня 2018. На сегодняшний день в политсовет партии входит 12 человек - Каха Каладзе, Ираклий Кобахидзе, Иракли Гарибашвили, Дмитрий Самхарадзе, Гия Вольский, Арчил Талаквадзе, Мамука Мдинарадзе, Давид Саганелидзе, Майя Цкитишвили, Созар Субари, Илия Накашидзе и Ираклий Трипольский.

Темы:
Трансформация "Грузинской мечты" (36)
Теги:
Каха Каладзе, Ираклий Кобахидзе, Грузинская мечта, Политика, Грузия


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