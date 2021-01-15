"Грузинская мечта" готовится к первому съезду без Иванишвили

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Правящая партия страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в субботу проведет первый съезд, на котором не будет ее основателя и вдохновителя грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили.

Иванишвили на прошлой неделе неожиданно для всех заявил, что уходит из политики, с поста главы партии и из публичной жизни и больше не будет вмешиваться в дела "Грузинской мечты" и консультировать ее лидеров.

На предстоящем съезде 400 делегатов выберут нового председателя партии – нынешнего ее исполнительного секретаря Ираклия Кобахидзе, а также 21 члена политсовета. Состав политсовета партия скрывает до съезда, однако известно, что генсеком правящей партии останется мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Я не могу назвать, кто войдет в политсовет, но особых сюрпризов не будет, все вы увидите сами", - сказал один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе журналистам.

"Грузинская мечта" была основана Иванишвили в декабре 2011 года. Иванишвили руководил партией дважды до 2015 года и после июня 2018. На сегодняшний день в политсовет партии входит 12 человек - Каха Каладзе, Ираклий Кобахидзе, Иракли Гарибашвили, Дмитрий Самхарадзе, Гия Вольский, Арчил Талаквадзе, Мамука Мдинарадзе, Давид Саганелидзе, Майя Цкитишвили, Созар Субари, Илия Накашидзе и Ираклий Трипольский.