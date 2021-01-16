13:34 16 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0033
  • 100 RUB4.4956
  • USD3.2987
Поиск
Сотрудники полиции

Активисты устроили акцию протеста перед съездом правящей партии Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (108)
25 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/05/250260584.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210116/250624444/Aktivisty-ustroili-aktsiyu-protesta-pered-sezdom-pravyaschey-partii-Gruzii.html

Как только участники попытались перекрыть дорогу, между ними и полицией произошла стычка, в результате чего задержали несколько человек

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Представители неправительственных и гражданских организаций Грузии устроили акцию протеста перед выставочным центром Expo Georgia, где должен пройти съезд правящей партии "Грузинская мечта", нескольких человек задержали, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Правящая партия Грузинская мечта - главный офис
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Грузинская мечта" готовится к первому съезду без Иванишвили

Ситуация обострилась после того, как участники собрались растянуть растяжку с надписью "Не кради", чтобы еще раз напомнить о "фальсификации парламентских выборов".

Как только участники попытались перекрыть дорогу, между ними и полицией произошла стычка. По информации одного из лидеров акции протеста Ники Парулава, задержано уже больше десяти человек.

Столкновения и задержания продолжаются до сих пор. Ситуация на месте остается напряженной.

"Грузинская мечта" на съезде выберет председателя партии и членов политсовета. Обновление партии стало необходимо после того, как действующий председатель партии Бидзина Иванишвили окончательно ушел из политики.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (108)
Теги:
Оппозиция, Грузинская мечта, Грузия, Акция протеста


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Спасатели ищут выживших среди руин здания, поврежденного в результате землетрясения в Мамуджу, Индонезия
Последствия сильного землетрясения в Индонезии - фото
Впервые в истории: Трампу вынесли импичмент во второй раз
Впервые в истории: Трампу вынесли импичмент во второй раз
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
Топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться