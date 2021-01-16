Активисты устроили акцию протеста перед съездом правящей партии Грузии

Как только участники попытались перекрыть дорогу, между ними и полицией произошла стычка, в результате чего задержали несколько человек

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Представители неправительственных и гражданских организаций Грузии устроили акцию протеста перед выставочным центром Expo Georgia, где должен пройти съезд правящей партии "Грузинская мечта", нескольких человек задержали, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Ситуация обострилась после того, как участники собрались растянуть растяжку с надписью "Не кради", чтобы еще раз напомнить о "фальсификации парламентских выборов".

Как только участники попытались перекрыть дорогу, между ними и полицией произошла стычка. По информации одного из лидеров акции протеста Ники Парулава, задержано уже больше десяти человек.

Столкновения и задержания продолжаются до сих пор. Ситуация на месте остается напряженной.

"Грузинская мечта" на съезде выберет председателя партии и членов политсовета. Обновление партии стало необходимо после того, как действующий председатель партии Бидзина Иванишвили окончательно ушел из политики.