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Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе стал председателем "Грузинской мечты"

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (239)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210116/250625243/Irakliy-Kobakhidze-stal-predsedatelem-Gruzinskoy-mechty.html

Этот пост стал вакантным после того, учредитель и председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сообщил о своем уходе из политики

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Делегаты политического съезда правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" единогласно избрали Ираклия Кобахидзе на пост председателя партии.

Акция протеста оппозиции у выставочного центра ExpoGeoriga 16 января 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Активисты устроили акцию протеста перед съездом правящей партии Грузии

На съезде собралось 400 делегатов, из которых 40 – новые члены.

Этот пост стал вакантным после того, как утром 11 января учредитель и председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили сообщил о своем уходе из политики, так как считает свою миссию выполненной. Свое решение он озвучил в открытом письме.

Кто такой Ираклий Кобахидзе?

Ираклий Кобахидзе родился 25 сентября 1978 года. С 2011 года является исполнительным секретарем партии "Грузинская мечта". В 2016-2019 годах был председателем парламента Грузии и покинул эту должность после скандала с заседанием Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. В 2020 году был главой предвыборного штаба правящей партии и привел ее к победе.

По образованию Кобахидзе юрист. До прихода в "Грузинскую мечту" работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, осуществляемого при поддержке Программы развития ООН.

Бидзина Иванишвили и актив партии Грузинская мечта
photo : Georgian Dream / FB
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Был исполняющим обязанности начальника службы обеспечения качества юридического факультета Тбилисского государственного университета, членом комитета экспертов программы прав человека и верховенства закона Фонда "Открытое общество – Грузия", экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии, экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН и менеджером проекта регионального и муниципального развития Программы развития ООН.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (239)
Теги:
Грузия, Грузинская мечта, Ираклий Кобахидзе


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