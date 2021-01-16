Ираклий Кобахидзе стал председателем "Грузинской мечты"

Этот пост стал вакантным после того, учредитель и председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сообщил о своем уходе из политики

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Делегаты политического съезда правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" единогласно избрали Ираклия Кобахидзе на пост председателя партии.

На съезде собралось 400 делегатов, из которых 40 – новые члены.

Этот пост стал вакантным после того, как утром 11 января учредитель и председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили сообщил о своем уходе из политики, так как считает свою миссию выполненной. Свое решение он озвучил в открытом письме.

Кто такой Ираклий Кобахидзе?

Ираклий Кобахидзе родился 25 сентября 1978 года. С 2011 года является исполнительным секретарем партии "Грузинская мечта". В 2016-2019 годах был председателем парламента Грузии и покинул эту должность после скандала с заседанием Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. В 2020 году был главой предвыборного штаба правящей партии и привел ее к победе.

По образованию Кобахидзе юрист. До прихода в "Грузинскую мечту" работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, осуществляемого при поддержке Программы развития ООН.

Был исполняющим обязанности начальника службы обеспечения качества юридического факультета Тбилисского государственного университета, членом комитета экспертов программы прав человека и верховенства закона Фонда "Открытое общество – Грузия", экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии, экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН и менеджером проекта регионального и муниципального развития Программы развития ООН.