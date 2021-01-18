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Оппозиция и полиция. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год

"Гирчи" и "Граждане" начинают новый раунд внутренних консультаций оппозиции

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (135)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210118/250633022/Girchi-i-Grazhdane-nachinayut-novyy-raund-vnutrennikh-konsultatsiy-oppozitsii.html

На прошлой неделе оппозиционные партии "Гирчи" и "Граждане" согласовали требования к правящей партии

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Часть грузинской оппозиции – партии "Граждане" и "Гирчи" начинают сегодня новый этап внутренних консультаций со встречи с партией Георгия Вашадзе "Стратегия Агмашенебели".

Главной темой консультаций станут предстоящие переговоры с правящей партией и то, на каких условиях оппозиция согласна войти в законодательный орган.

Официально "Граждане" и "Гирчи", у которых по итогом выборов 2020 шесть мандатов, не отказались от депутатских мест в парламенте.

Здание парламента Грузии. Фасад
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам генерального секретаря партии "Граждане" Левана Иоселиани, в случае, если "Грузинcкая мечта" проиграет предстоящие выборы в органы местного самоуправления, она должна взять на себя обязательство провести внеочередные выборы в парламент Грузии.

"На мой взгляд, это хорошая инициатива, о которой стоит говорить как и внутри оппозиции, так и с представителями власти. С этой инициативой мы планируем встретиться с Георгием Вашадзе и с другими политическими партиями. Мы хотим встретить выборы в органы местного самоуправления подготовленными, с соответствующим законодательством, с соответствующей реформой. И наша задача – нанести поражение "Грузинской мечте" на выборах в Тбилиси и других крупных городах", – казал Леван Иоселиани.

Как отметил один из лидеров партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили, выборы в органы местного самоуправления станут своего рода тестом для "Грузинской мечты".

"Это касается использования выборов в органы местного самоуправления в качестве тестов. Если этот вопрос принципиально приемлем для оппозиции, технически, я думаю, будет возможно придумать формулировку вместо плебисцита, то как использовать в качестве плебисцита выборы в органы местного самоуправления, которые и так проходят осенью, и этим нейтрализовать политический кризис", – сказал один из лидеров партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили.

Пустые места в зале заседаний. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года
© Sputnik / STRINGER
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На прошлой неделе "Гирчи" и "Граждане" сошлись на следующих требованиях к правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия": проведение всех последующих выборов по пропорциональной системе при проходном барьере в 0% и формирование нового состава Центральной избирательной комиссии. По их мнению, предстоящие выборы в местное самоуправление, которые пройдут в Грузии в 2022 году, должны показать, необходимы ли стране новые парламентские выборы.

Пять из восьми оппозиционных политических партий, которые попали в парламент по итогам выборов, уже официально отказались от депутатских мандатов. Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (5 мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (4 мандата), "Лело для Грузии" (4 мандата) и Лейбористской партии Грузии (1 мандат). Эти же партии аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (135)


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