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ПАСЕ: доверие к спискам избирателей Грузии высокое

© photo: Sputnik / Dominic Buten
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (740)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210118/250636658/PASE-doverie-k-spiskam-izbirateley-Gruzii-vysokoe.html

В своем отчете о парламентских выборах 2020 года в Грузии ПАСЕ особо отмечает квалифицированную работу Агентства развития госсервисов, которое перманентно уточняло базы данных избирателей

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обнародовала отчет в связи с проведенными в Грузии парламентскими выборами, в котором отмечено, что доверие к точности списков избирателей было высоким.

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В документе позитивно оценена работа, проделанная Агентством развития государственных сервисов Минюста Грузии по улучшению списков избирателей.

В частности, ПАСЕ отмечает, что процесс регистрации избирателей беспрерывен и централизован, а Агентство развития государственных сервисов проактивно связывалось с теми лицами, чьи регистрационные записи содержали ошибки или несоответствия, для их включения в списки избирателей.

Арчил Талаквадзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Также отмечено, что у избирателей была возможность перепроверить и исправить свои регистрационные данные.

"Эта оценка со стороны Парламентской ассамблеи совета Европы является результатом работы, проделанной министерством юстиции для усовершенствования базы данных Агентства развития государственных сервисов", – отмечено в сообщении на сайте агентства.

Агентство начало проект по усовершенствованию избирательных списков в 2013 году, который продолжается по сей день. В результате были выявлены и изъяты из списка данные до 10,5 тысячи скончавшихся. Также были идентифицированы и аннулированы более 7,7 тысячи повторяющихся данных и фальсифицированных документов.

В списке потенциальных избирателей к парламентским выборам 2020 года значились 3 200 063 гражданина с биометрическими фотографиями.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (740)
Теги:
выборы, ПАСЕ, Грузия


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