11:18 19 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9801
  • 100 RUB4.4446
  • USD3.2994
Поиск
Акаки Сагирашвили

Заместителем министра юстиции Грузии назначен Акакий Сагирашвили

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Правительство Грузии (142)
3501
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/13/250643821.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210119/250644161/Zamestitelem-ministra-yustitsii-Gruzii-naznachen-Akakiy-Sagirashvili.html

Новый заместитель министра юстиции Грузии уже приступил к выполнению своих служебных обязанностей в Минюсте

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Заместителем министра юстиции назначен Акакий Сагирашвили, сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

Акакий Сагинашвили перешел в Минюст из Министерства экономики и устойчивого развития, где с 2018 года занимал должность заместителя министра.

Сагирашвили имеет степень магистра гражданского права Боннского университета Фридриха-Вильгельма (Германия), до этого окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили.

В 2007-2015 гг. работал на различных ответственных должностях в компании "Грузинская железная дорога". В 2009-2011 гг. преподавал гражданское право в Кавказской юридической школе (CSL). Свободно владеет английским, немецким и русским языками.

Темы:
Правительство Грузии (142)
Теги:
Министерство юстиции Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Работа во время пандемии - представители СМИ записывают видео для сюжета
"Точечный локдаун": кто в Грузии работает в пандемию - фото
Не слезать с нарушителя. Кого имел в виду глава российского МИД?
"Не слезать с нарушителя". Кого имел в виду глава российского МИД?
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться