Венецианская комиссия оценит законодательные инициативы "Грузинской мечты"

Предлагаемые поправки вносятся Избирательный кодекс Грузии, в закон о политических объединениях граждан и регламент парламента, но воспринимаются они далеко не однозначно даже в правящей партии

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить пакет законопроектов, который касается финансирования и регистрации партий.

Парламент Грузии принял законопроект о финансировании партий в первом чтении>>

В конце декабря 2020 года парламент Грузии принял пакет законопроектов в первом чтении. Однако по инициативе лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе дальнейшее рассмотрение законопроекта приостановлено до заключения Венецианской комиссии и Бюро демократии и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ).

"Председатель парламента Грузии запросил у Венецианской комиссии два заключения по следующим вопросам: проект поправок в Избирательный Кодекс, в органический закон Грузии "О политическом объединении граждан" и в регламент парламента; проект поправок к статье 791 Избирательного Кодекса (отмена регистрации партии)", - говорится в заявлении на сайте Венецианской комиссии в социальной сети Тwitter.

Основные изменения вносятся в закон "О политическом объединении граждан", согласно которым партия сможет получить финансирование из бюджета только в том случае, если минимум половина ее депутатов не откажется от мандатов.

Также партия не сможет получить годовое финансирование, если половина ее депутатов по неуважительной причине пропустит все заседания парламента предыдущей сессии.

Кроме того, без финансирования останется партия, входящая в блок, если половина ее депутатов не войдет в парламент или если вошедшие в парламент по неуважительной причине пропустят заседания парламента в течение предыдущих шести месяцев.

Помимо этого, партии, лишенные финансирования, больше не смогут получить бесплатного эфирного времени в ходе новой предвыборной кампании.

Парламент также внес изменения в регламент, согласно которым депутаты, пропустившие пленарные заседания сессии, будут лишены зарплат.

Данная инициатива правящей партии последовала реакцией на действия оппозиционных партий, которые объявили выборы 31 октября нелегитимными и отказались входить в парламент.