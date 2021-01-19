Global Firepower дала оценку грузинской армии

В Силах обороны Грузии числятся более 20 тысяч военнослужащих, практически все из которых находятся на активной службе

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузия заняла 92-е место из 138 стран мира в рейтинге военной мощи Global Firepower Index 2021.

Согласно исследованию, в Грузии примерно 1,8 миллиона человек, пригодных для военной службы. В Силах обороны Грузии числятся более 20 тысяч военнослужащих, практически все из которых находятся на активной службе.

Кроме того, у Грузии 60 самолетов, 12 учебных, 9 боевых вертолетов и 10 штурмовиков. На вооружении у Грузии имеются 163 танка, 585 бронемашин, 73 единицы самоходной артиллерии, 83 единицы буксируемой артиллерии и 50 реактивных установок.

Несмотря на то, что у Грузии есть выход в море, флот не развит. У страны девять судов, предназначенных для патрулирования, которые принадлежат береговой охране погранполиции МВД Грузии.

Авторы Global Firepower Index отметили, что необходимым компонентом для ведения войны являются природные ресурсы, в частности топливо. Согласно рейтингу, Грузия производит 400 баррелей нефти в день, а потребляет 18,5 тысячи баррелей. Что касается запасов нефти, согласно подтвержденным данным, в Грузии они составляют 35 миллионов баррелей.

Там же отмечено, что Грузия придает особое значение логистике.

У Грузии порядка 686 тысяч работоспособных жителей. У Грузии два главных порта и 22 дееспособных аэродрома. Общая протяженность дорог превышает 20 тысяч километров, а железной дороги — 1,6 тысячи километров.

Оборонный бюджет Грузии составляет 300 миллионов долларов, а внешний долг страны — более 16,9 миллиарда долларов. Паритет покупательной способности — более 41,3 миллиарда долларов, золото-валютные резервы — порядка 3 миллиардов долларов.

Что касается ближайших соседей, то своими показателями Грузия обогнала Армению, которая в рейтинге расположилась на 100-м месте.

Лидером по военной мощи на Южном Кавказе является Азербайджан. Он расположился на 64-м месте.

Армия России входит в десятку сильнейших, находится на втором месте, а Турция — на 11. Сильнейшая в мире армия — у США, а самая слабая — у Бутана.

Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) – это рейтинг, который оценивает армии государств мира и факторы, которые прямо или косвенно влияют на военную мощь страны.

Индекс составляется на основе сложной методики, в которой учитываются свыше 50 различных факторов. В частности: численность армии, количество танков, кораблей, самолетов и прочей военной техники, уровень финансирования военной сферы, транспортная инфраструктура страны, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые могут повлиять на боеспособность армии.