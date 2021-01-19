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Генсек Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили

Пололикашвили переизбран на пост главы Всемирной туристической организации

photo: MFA of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (569)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210119/250653628/Pololikashvili-pereizbran-na-post-glavy-Vsemirnoy-turisticheskoy-organizatsii.html

Впервые генсеком UNWTO Пололикашвили избрали в мае 2017 года, тогда за его кандидатуру проголосовали большинство стран-членов Совета Всемирной туристкой организации

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Дипломат из Грузии, экс-министр экономики Зураб Пололикашвили остался на посту генерального секретаря Всемирной туристической организации (UNWTO) на второй срок, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Вид на дворец Риал, Мадрид, Испания
© photo: Sputnik / Igor Mikhalev
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Соответствующее решение было принято на 113-м заседании Исполнительного совета Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) в Мадриде. Кандидата, избранного Исполнительным советом, утвердит Генеральная Ассамблея ООН во второй половине текущего года.

Пололикашвили с переизбранием одним из первых поздравил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"Это важный успех Грузии. Высокое представительство грузин в международных организациях подтверждает активное участие Грузии в глобальных вопросах", - написал Гахария на своей официальной странице в Twitter.

​Впервые генсеком UNWTO Пололикашвили избрали в мае 2017 года. Тогда за его кандидатуру проголосовали большинство стран членов Совета Всемирной туристической организации (UNWTO) в ходе сессии в Мадриде.

Это было впервые, когда кандидат из Грузии был выбран на руководящую должность в важной международной организации.

Генсек Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили
photo: MFA of Georgia / FB
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Всемирная туристическая организация (UNWTO) — ведущая международная организация в сфере туризма, занимающаяся развитием устойчивого и общедоступного туризма.

Зураб Пололикашвили родился 12 января 1977 года в Тбилиси. Является выпускником факультета международного банковского дела Технического университета Грузии, степень магистра получил в Мадриде.

В 2001-2005 годах занимал ведущие должности в банке TBC Bank, после чего год проработал на посту заместителя министра иностранных дел Грузии.

Заседание исполнительного совета Всемирной туристской организации в столице Грузии
photo : Government of Georgia / FB
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В 2006-2009 годах являлся чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Испании, затем год возглавлял министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

В 2010 году Пололикашвили вернулся в TBC Bank и занял должность вице-президента банка.

В 2011-2012 годах Пололикашвили был директором футбольного клуба "Динамо" Тбилиси.

В 2012 году Пололикашвили вновь назначили чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Испании. Владеет английским, испанским, французским, русским и японским языками. Женат, имеет трех детей.

Темы:
Внешняя политика Грузии (569)
Теги:
Зураб Пололикашвили, ВТО ООН, Туризм, Грузия


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