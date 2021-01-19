Пололикашвили переизбран на пост главы Всемирной туристической организации

Впервые генсеком UNWTO Пололикашвили избрали в мае 2017 года, тогда за его кандидатуру проголосовали большинство стран-членов Совета Всемирной туристкой организации

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Дипломат из Грузии, экс-министр экономики Зураб Пололикашвили остался на посту генерального секретаря Всемирной туристической организации (UNWTO) на второй срок, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Соответствующее решение было принято на 113-м заседании Исполнительного совета Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) в Мадриде. Кандидата, избранного Исполнительным советом, утвердит Генеральная Ассамблея ООН во второй половине текущего года.

Пололикашвили с переизбранием одним из первых поздравил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"Это важный успех Грузии. Высокое представительство грузин в международных организациях подтверждает активное участие Грузии в глобальных вопросах", - написал Гахария на своей официальной странице в Twitter.

Congratulations to @pololikashvili on his re-election as the Secretary-General of the #UNWTO by Exec Com. This is a significant success for 🇬🇪. The increased number of Georgians in int'l organizations indicates 🇬🇪's active involvement in global affairs. — Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) January 19, 2021

​Впервые генсеком UNWTO Пололикашвили избрали в мае 2017 года. Тогда за его кандидатуру проголосовали большинство стран членов Совета Всемирной туристической организации (UNWTO) в ходе сессии в Мадриде.

Это было впервые, когда кандидат из Грузии был выбран на руководящую должность в важной международной организации.

Всемирная туристическая организация (UNWTO) — ведущая международная организация в сфере туризма, занимающаяся развитием устойчивого и общедоступного туризма.

Зураб Пололикашвили родился 12 января 1977 года в Тбилиси. Является выпускником факультета международного банковского дела Технического университета Грузии, степень магистра получил в Мадриде.

В 2001-2005 годах занимал ведущие должности в банке TBC Bank, после чего год проработал на посту заместителя министра иностранных дел Грузии.

В 2006-2009 годах являлся чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Испании, затем год возглавлял министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

В 2010 году Пололикашвили вернулся в TBC Bank и занял должность вице-президента банка.

В 2011-2012 годах Пололикашвили был директором футбольного клуба "Динамо" Тбилиси.

В 2012 году Пололикашвили вновь назначили чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Испании. Владеет английским, испанским, французским, русским и японским языками. Женат, имеет трех детей.