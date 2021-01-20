Президент Грузии отправляется с рабочим визитом в Брюссель

Это будет первым визитом Саломе Зурабишвили в новом году, в рамках которого она проведет встречи высокого ранга с европейскими партнерами

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили проведет встречи высокого уровня, и встретится с лидерами ЕС и НАТО в рамках рабочего визита в Брюссель 20 января, сообщается на официальном сайте главы государства.

В ходе визита запланированы встречи Зурабишвили с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем, с верховным представителем ЕС по вопросам политики безопасности и иностранным делам Джозефом Борреллом, президентом Европарламента Давидом-Мария Сассоли, исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по экономическим вопросам Валдисом Домбровским, председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Маккаллистером, а также генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Грузии проведет и другие встречи высокого ранга.