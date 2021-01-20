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Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Грузии отправляется с рабочим визитом в Брюссель

© photo: AFP 2020 / ERIC PIERMONT
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (571)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210120/250654732/Prezident-Gruzii-otpravlyaetsya-s-rabochim-vizitom-v-Bryussel.html

Это будет первым визитом Саломе Зурабишвили в новом году, в рамках которого она проведет встречи высокого ранга с европейскими партнерами

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили проведет встречи высокого уровня, и встретится с лидерами ЕС и НАТО в рамках рабочего визита в Брюссель 20 января, сообщается на официальном сайте главы государства.

В ходе визита запланированы встречи Зурабишвили с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем, с верховным представителем ЕС по вопросам политики безопасности и иностранным делам Джозефом Борреллом, президентом Европарламента Давидом-Мария Сассоли, исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по экономическим вопросам Валдисом Домбровским, председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Маккаллистером, а также генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Грузии проведет и другие встречи высокого ранга.

Темы:
Внешняя политика Грузии (571)
Теги:
Брюссель, Президент Грузии, Грузия


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