Грузинская оппозиция готовится к новой волне протеста

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. С февраля этого года грузинская оппозиция планирует перенести политические процессы на улицу, об этом заявил один из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

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Ранее лидеры ряда политических партий заявили, что в случае, если правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не назначит повторные парламентские выборы, оппозиция начнет готовиться к перманентным акциям протеста.

"С февраля оппозиция перейдет в активный режим. Естественно, что мы отказываемся от парламентских мандатов. Это значит, что улица будет очень активной, политические процессы переместятся на улицу", - заявил Удумашвили журналистам.

Парламентская оппозиция Грузии утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы осенью 2020 года путем давления на избирателей и фальсификации результатов голосования. С этим связан их протест и решение об отказе от депутатских мандатов большинства оппозиционных партий. Между тем международные наблюдатели заявили, что выборы проходили в свободной и демократической обстановке без серьезных нарушений.

Новый парламент Грузии вступил в полномочия 11 декабря и почти месяц проработал в однопартийном режиме, но в начале января выходцы из оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" выразили готовность присоединиться к его работе. Депутаты Фридон Инджия, Гела Микадзе и Давид Зилпимиани покинули партию после признания полномочий и создали новую политическую силу – "Европейские социалисты".