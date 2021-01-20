16:30 20 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9801
  • 100 RUB4.4446
  • USD3.2994
Поиск
Акция протеста оппозиции 14 ноября 2020 года - выступает Заал Удумашвили

Грузинская оппозиция готовится к новой волне протеста

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (241)
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0e/250038562.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210120/250660413/Gruzinskaya-oppozitsiya-gotovitsya-k-novoy-volne-protesta.html

Парламентская оппозиция Грузии утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы путем фальсификаций

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. С февраля этого года грузинская оппозиция планирует перенести политические процессы на улицу, об этом заявил один из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

"Откройте границы!" – грузинская оппозиция требует от властей помочь бизнесу>>

Ранее лидеры ряда политических партий заявили, что в случае, если правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не назначит повторные парламентские выборы, оппозиция начнет готовиться к перманентным акциям протеста.

"С февраля оппозиция перейдет в активный режим. Естественно, что мы отказываемся от парламентских мандатов. Это значит, что улица будет очень активной, политические процессы переместятся на улицу", - заявил Удумашвили журналистам.

Парламентская оппозиция Грузии утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы осенью 2020 года путем давления на избирателей и фальсификации результатов голосования. С этим связан их протест и решение об отказе от депутатских мандатов большинства оппозиционных партий. Между тем международные наблюдатели заявили, что выборы проходили в свободной и демократической обстановке без серьезных нарушений.

Зал заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы
© photo: Sputnik / Dominik Buten
ПАСЕ недовольна бойкотом оппозицией работы парламента Грузии

Новый парламент Грузии вступил в полномочия 11 декабря и почти месяц проработал в однопартийном режиме, но в начале января выходцы из оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" выразили готовность присоединиться к его работе. Депутаты Фридон Инджия, Гела Микадзе и Давид Зилпимиани покинули партию после признания полномочий и создали новую политическую силу – "Европейские социалисты".

Темы:
Политическая жизнь Грузии (241)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снежная зима в Бакуриани
Настоящая зима: как выглядит Бакуриани после снегопада – фото
Задача - выжить : неимущих в Тбилиси спасают бесплатные столовые - видео
Задача - выжить: неимущих в Тбилиси спасают бесплатные столовые - видео
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться