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Акция протеста перед зданием администрации в Зугдиди

Гражданские активисты в Зугдиди устроили акцию с передвижной палаткой

photo: Sputnik / Nika Lataria
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (242)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210120/250661250/Grazhdanskie-aktivisty-v-Zugdidi-ustroili-aktsiyu-s-peredvizhnoy-palatkoy.html

После долгой паузы и спада протестной волны о том, что парламентские выборы 31 октября 2020 года были "сфальсифицированы", вспомнили в Зугдиди

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. "Украденные выборы не сойдут вам с рук" - гражданские активисты провели немногочисленную акцию протеста в Зугдиди в знак несогласия с опубликованными ЦИК результатами парламентских выборов в Грузии.

Акция протеста оппозиции 14 ноября 2020 года - выступает Заал Удумашвили
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузинская оппозиция готовится к новой волне протеста

По словам представителей неправительственных организаций, эта передвижная палатка будет появляться не только в разных районах Зугдиди, но и в других городах Грузии.

"Это передвижная палатка, которая, образно говоря, завтра, через две недели или через месяц может появиться, например, в Поти, Абаше или Кутаиси и так далее. И все люди, которыми движет чувство протеста, могут прийти к палатке", - рассказал активист Ираклий Кварацхелия.

На месте акции была мобилизована полиция. Ее вмешательство потребовалось после того, как активисты попытались наклеить стикеры на здание региональной администрации. В противостоянии полиции одному из участников акции стало плохо и пришлось вызвать врача.

Грузинская оппозиция утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы осенью 2020 года путем давления на избирателей и фальсификации результатов голосования. С этим связан их протест и решение отказаться от депутатских мандатов большинства оппозиционных партий. Между тем международные наблюдатели заявили, что выборы проходили в свободной и демократической обстановке без серьезных нарушений.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (242)
Теги:
Акция, Зугдиди, Грузия


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