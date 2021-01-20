Гражданские активисты в Зугдиди устроили акцию с передвижной палаткой

После долгой паузы и спада протестной волны о том, что парламентские выборы 31 октября 2020 года были "сфальсифицированы", вспомнили в Зугдиди

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. "Украденные выборы не сойдут вам с рук" - гражданские активисты провели немногочисленную акцию протеста в Зугдиди в знак несогласия с опубликованными ЦИК результатами парламентских выборов в Грузии.

По словам представителей неправительственных организаций, эта передвижная палатка будет появляться не только в разных районах Зугдиди, но и в других городах Грузии.

"Это передвижная палатка, которая, образно говоря, завтра, через две недели или через месяц может появиться, например, в Поти, Абаше или Кутаиси и так далее. И все люди, которыми движет чувство протеста, могут прийти к палатке", - рассказал активист Ираклий Кварацхелия.

На месте акции была мобилизована полиция. Ее вмешательство потребовалось после того, как активисты попытались наклеить стикеры на здание региональной администрации. В противостоянии полиции одному из участников акции стало плохо и пришлось вызвать врача.

Грузинская оппозиция утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы осенью 2020 года путем давления на избирателей и фальсификации результатов голосования. С этим связан их протест и решение отказаться от депутатских мандатов большинства оппозиционных партий. Между тем международные наблюдатели заявили, что выборы проходили в свободной и демократической обстановке без серьезных нарушений.