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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступает на брифинге в ходе визита в Тбилиси, в министерстве иностранных дел Грузии

Глава МИД Ирана запланировал визит в Грузию

© REUTERS / David Mdzinarishvili
Политика
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Sputnik Грузия
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Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что планирует совершить визит в страны, с которыми можно сотрудничать в установлении мира и стабильности в регионе

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит с визитом Грузию, Азербайджан, Армению и Россию, сообщило агентство Fars.

"На следующей неделе, если все пойдет по плану и результаты наших тестов на коронавирус будут отрицательными, я думаю поехать на Кавказ и в Россию", – сказал он.

Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что планирует совершить визит в страны, с которыми можно сотрудничать в деле урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе и установлении мира и стабильности в регионе.

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© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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По словам главы МИД Ирана, даты визитов уже согласованы.

Кроме того, Зариф отметил, что Иран ведет переговоры и с Турцией.

Дипломатические отношения между Грузией и Ираном были установлены 15 мая 1992 года. С тех пор двусторонние отношения между странами активно развиваются в политической, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, культурной, образовательной и туристической сферах.

По официальным данным Национальной службы статистики "Сакстат", товарооборот между Грузией и Ираном в 2018 году увеличился на 38,7% и составил 251,9 миллиона долларов. По данным Национальной администрации туризма, в 2018 году число туристических визитов из Ирана в Грузию составило 291,1 тысячи. За 11 месяцев 2019 года число визитеров из этой страны составило 132,8 тысячи.

Теги:
Иран, Грузия, Мохаммад Джавад Зариф


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