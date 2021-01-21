"Граждане" против всех: что происходит в грузинской оппозиции

С приближением весенней сессии все более актуальным становится вопрос бойкота оппозицией заседаний парламента, между тем она до сих пор так и не пришла к единому мнению насчет переговоров с правящей партией "Грузинская мечта"

В оппозиционных рядах снова неспокойно и снова причиной этому – лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили и места в парламенте Грузии.

Элисашвили и его партия вместе с тремя представителями "Гирчи" решили пойти наперекор остальным оппозиционным партиями и войти в парламент Грузии. Однако в последний момент "Новый политический центр – Гирчи" изменил свое решение и объявил о готовности присоединиться к остальной оппозиции.

"Если мы и будем выбирать партнера, то это не будет Элисашвили, а только "Единое национальное движение". Между нами и Элисашвили большая разница – он будет в парламенте, а мы будем за его пределами вместе с другими оппозиционными партиями", – сказал один из лидеров "Гирчи" Яго Хвичия.

Такое решение Хвичия озвучил неожиданно для всех после скандала между Элисашвили и лидером партии "Лело для Грузии" Мамукой Хазарадзе.

Громкая ссора

Ссора между Хазарадзе и Элисашвили в прямом эфире телеканала "Рустави 2" началась с обвинений в адрес Элисашвили в распространении неправильной информации с внутренних консультаций оппозиции.

Элисашвили продолжал утверждать, что большинство партий, в том числе и "Лело", готовы войти в парламент.

Обвинение Хазарадзе переросло в перепалку, которая не закончилась дракой только благодаря усилиям ведущих. И теперь партия "Лело для Грузии" стала для Элисашвили уже второй оппозиционной силой, с которой тот находится в конфликте.

До этого в обществе и грузинских СМИ активно обсуждался конфликт Элисашвили с лидером партии "Европейская Грузия" Гигой Бокерия. Элисашвили открыто выступал против лидеров "Европейской Грузии" и обвинял их в организации бойкота парламента.

Война компроматов?

На фоне конфликта Элисашвили и его партии со всей остальной оппозицией в соцсети против лидера "Граждан" уже началась кампания.

Журналист Элисо Киладзе открыто пообещала обнародовать материалы о личной жизни Элисашвили, которыми его "в свое время шантажировали".

И хотя Элисашвили заявил, что ему нечего скрывать, лидеры других оппозиционных партий назвали подобное поведение Киладзе неприемлемым.

Планы оппозиции

А пока Элисашвили настаивает на отказе от бойкота, оппозиция уже готовит свой новый план действий.

"Главной задачей оппозиционного фланга являются досрочные выборы, освобождение политзаключенных, изменение избирательной системы и законодательства", – говорится в заявлении партии "Лело для Грузии", в котором также отмечается, что партия готова вместе с другими политическими силами к диалогу с "Грузинской мечтой".

Поддерживает идею досрочных выборов и партия "Стратегия Агмашенебели", лидер которой, Георгий Вашадзе, заявил, что отклонение от темы выборов будет поражением.

"Стратегия Агмашенебели" считает, что изменение наших позиций и начало обсуждения новых альтернатив будет отступлением назад, которое создаст иллюзию, что мы готовы к компромиссу без досрочных парламентских выборов", – сказал Вашадзе.

А вот один из лидеров "Нацдвижения" Заал Удумашвили отметил, что пора прекращать нескончаемые дебаты по поводу того, кто войдет в парламент.

"Я думаю пора прекратить излишние дебаты и принять конкретные решения. Мы примем их все вместе. Решение о том, кто и как будет вести переговоры, тоже будет принято вместе", – сказал Заал Удумашвили.

Тень пятого раунда

Несмотря на разговоры о готовности к диалогу со стороны оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта", эта тема становится все более призрачной.

На данном этапе из-за потери своего представительства в парламенте, "Альянс патриотов Грузии" вообще выпал из формата диалога, а сближения позиций остальных оппозиционных партий и "Грузинской мечты" не наблюдается.

А по словам посредников переговоров, сближение позиций должно стать отправной точкой диалога, а переговоры ради переговоров проводиться не будут.

Между тем уже в феврале правящая партия должна будет рассмотреть заявки об отказе от мандатов оппозиции, как того требует регламент. Тогда и станет понятно, сколько же будет оппозиционных депутатов в законодательном органе – четверо, шестеро или все-таки 150.

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