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Георгий Гахария. Заседание правительства Грузии

Гахария назначил вице-премьеров – новым стал глава МИД Грузии

photo : Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Правительство Грузии (144)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210121/250667369/Gakhariya-naznachil-vitse-premerov---novym-stal-glava-MID-Gruzii.html

Премьер-министру Грузии пришлось сменить лишь одного своего заместителя – место Теи Цулукиани, которая стала депутатом парламента, займет министр иностранных дел Давид Залкалиани

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили и министр иностранных дел Давид Залкалиани станут вице-премьерами в новом правительстве Грузии, об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Цкитишвили и раньше занимала этот пост, а Залкалиани сменил экс-главу Минюста Тею Цулукиани, которая стала депутатом парламента.

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photo: Parliament of Georgia / FB
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"Господа, хочу вас поздравить! Большая ответственность во время такого кризисного периода быть членом правительства и еще большая ответственность быть вице-премьером. Уверен, вы сможете принять этот вызов, и ваша работа будет успешной", – подчеркнул Гахария.

В 2012 году с приходом к власти коалиции "Грузинская мечта" во главе с Бидзиной Иванишвили, дипломата Давида Залкалиани назначили заместителем главы МИД Грузии. Через шесть лет ему доверили уже кресло министра иностранных дел.

В 2014-2018 годах Майя Цкитишвили руководила администрацией правительства Грузии.

Позже ей доверили портфель министра. С марта 2018-го она руководит министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии. Через три месяца после назначения министром Цкитишвили также стала вице-премьером.

Темы:
Правительство Грузии (144)
Теги:
Георгий Гахария, Правительство, Грузия


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