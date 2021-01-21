Дело "Грузия против России": Страсбургский суд огласил решение

Постановление ЕСПЧ по делу не содержит решения о денежной компенсации – этот вопрос оставлен судом для дальнейшего рассмотрения

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня объявил свое решение по иску "Грузия против России (II)", касающемуся войны в августе 2008 года.

Грузия выиграла дело против России в Страсбургском суде>>

В обнародованном постановлении Большой палаты Страсбургского суда отмечается, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции о правах человека, в то же время суд признал необоснованными ряд обвинений.

При этом постановление ЕСПЧ по делу "Грузия против России" не содержит решения о денежной компенсации – этот вопрос оставлен судом для дальнейшего рассмотрения.

Страсбургский суд признал правомерными шесть из восьми пунктов иска, предъявленного Грузией: пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с грузинскими военнопленными и гражданскими лицами; нарушение права на свободу и безопасность гражданского населения; непроведение расследования убийств граждан Грузии во время войны и ряд других нарушений.

При этом ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о вторжении Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года.

Суд одиннадцатью голосами против шести постановил, что события в активной фазе боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации для целей статьи 1 Конвенции (что Российская Федерация не осуществляла эффективный контроль) и признал эту часть жалобы неприемлемой для рассмотрения.

Соответственно, нарушение статей Конвенции относится только к периоду после окончания военных действий (после 12 августа 2008 года).

Реакции

В Тбилиси и Москве прокомментировали решение сразу же после его вынесения.

"Признание ряда нарушений Большой палатой Суда подтверждает, что Россия провела этническую чистку грузин во время войны августа 2008 года. Это историческое решение является для Грузии важнейшим рычагом разрешения конфликтов и восстановления своей территориальной целостности с использованием международно-правовых механизмов", - так прокомментировали решение Страсбургского суда в заявлении министерства юстиции Грузии.

"По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года. Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал", - говорится в сообщении Минюста России.

По словам замминистра юстиции РФ Михаила Гальперина, грузинская сторона в этом деле "пыталась безуспешно доказать, что европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий, что фактически подрывает основы международного гуманитарного права".

"Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских вооружённых сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года", - цитирует Гальперина пресс-служба.

При этом Минюст России не согласен с рядом выводов ЕСПЧ, в том числе по вопросу возложения на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года.