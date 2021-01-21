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Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Брюсселе с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем

Зурабишвили: Грузия ждет решения ЕС в связи с вакциной

© photo: AFP 2020 / STEPHANIE LECOCQ
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (572)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210121/250671753/Zurabishvili-Gruziya-zhdet-resheniya-ES-v-svyazi-s-vaktsinoy.html

Президент Грузии Саломе Зурабишвили находится с двухдневным рабочим визитом в Брюсселе и встречается с лидерами ЕС и НАТО

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Грузия ждет солидарного решения со стороны Евросоюза в связи с вакциной от коронавируса, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита главы грузинского государства в Брюсселе. Со своей стороны, Шарль Мишель заверил Зурабишвили в том, что просьба президента принята и он постарается вместе со своими коллегами достичь соответствующего результата.

Давид Залкалиани с испанской коллегой Аранча Гонсалес Лайя
photo: David Zalkaliani / FB
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На встрече речь также шла о конкретных и прагматических шагах сближения Грузии и Евросоюза.

Стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Зурабишвили пригласила председателя Европейского Совета в Грузию. В свою очередь, Шарль Мишель поблагодарил президента за приглашение и выразил готовность приехать в страну.

В рамках рабочего визита в Брюссель Зурабишвили проведет встречи высокого уровня и встретится с лидерами ЕС и НАТО. В том числе запланирована встреча с верховным представителем ЕС по вопросам политики безопасности и иностранным делам Джозефом Борреллом, президентом Европарламента Давидом-Мария Сассоли, исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по экономическим вопросам Валдисом Домбровским, председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Маккаллистером, а также генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Визит президента Грузии в Брюссель завершится 23 января.

Темы:
Внешняя политика Грузии (572)
Теги:
Брюссель, Президент Грузии, Грузия


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