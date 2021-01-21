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Алеко Элисашвили принимает участие в выборах

Партия "Граждане" решила идти в парламент: снова одни против всех

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (139)
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Партия "Граждане" получила на парламентских выборах 25,5 тысячи голосов, что является 1,33% от всех проголосовавших

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Партия "Граждане" решила войти в парламент Грузии и занять два полагающихся ей кресла, заявил лидер партии Алеко Элисашвили.

Партия "Граждане" получила на парламентских выборах 25,5 тысячи голосов, что является 1,33% от всех проголосовавших.

Алеко Элисашвили
photo: Alexander Elisashvili / FB
Элисашвили готов войти в парламент Грузии "даже в одиночку"

"Мы будем делать в парламенте дело не двух человек, а большего числа людей. Мы исполним свое обещание и будем озвучивать проблемы людей. Мы будем говорить о реальных проблемах людей, будем ругаться и будем бороться. Мы входим туда не развлекаться и не гулять", - сказал Элисашвили.

В то же время Элисашвили отметил, что больше не будет вести переговоры с оппозицией и обратился к правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с просьбой начать диалог о перспективах решения политического кризиса.

Между тем в правящей партии дали ясно понять, что диалог только с Элисашвили вести не намерены.

"Алеко Элисашвили, как и любой другой депутат, который избран населением, обязан войти в парламент", - отметила член политсовета партии, вице-премьер Майя Цкитишвили.
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Она также отметила, что "Грузинская мечта" готова выполнить свое обещание по реформе избирательной системе и продолжить диалог по реформе Избирательного кодекса со всей оппозицией.

"По отдельным инициативам конкретных депутатов вести диалог со стороны "Грузинской мечты" будет неправильным. Это политический процесс и процесс диалога, который пройдет со всей оппозицией. Я надеюсь, что пятый раунд переговоров состоится", - сказала Цкитишвили.

Переговоры

Оппозиция и "Грузинская мечта" начали диалог сразу после парламентских выборов 31 октября, чтобы найти выход из политического кризиса.

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Посредниками выступили международные партнеры Грузии – послы США и ЕС.

Оппозиция требует назначения досрочных выборов, изменений Избирательного кодекса, смены избирательной администрации и отпустить политзаключенных.

Правящая партия готова вести диалог только по избирательной реформе. Кроме того "Грузинская мечта" предлагает оппозиции создать в парламенте следственную комиссию для расследования выборов и готова назначить досрочные выборы, если комиссия при повторном подсчете голосов с конкретных участков выявит погрешность в 1-2 процента.

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Оппозиция не согласна с принципом комиссии, заявляя, что контролируемые "Грузинской мечтой" администрации уже подчистили неточности и подсчет ничего не даст. Также они утверждают, что результаты не показывают нарушений в ходе выборов и во время предвыборной кампании, когда правящая партия использовала административный ресурс.

Между тем посредники переговоров отметили, что сближение позиций оппозиции и правящей партии должно стать отправной точкой диалога, а переговоры ради переговоров проводиться не будут.

На фоне политического кризиса 51 депутат от оппозиции из 60 уже написали заявки об отказе от мандатов, которые "Грузинская мечта" правящая партия должна будет рассмотреть в феврале, и таким образом время для диалога и пятого раунда переговоров постепенно истекает.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (139)
Теги:
Майя Цкитишвили, Грузинская мечта, Алеко Элисашвили, Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия


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