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Саломе Зурабишвили

Зурабишвили попросила Европарламент снизить грузинским студентам плату за обучение

© photo: AFP 2020 / ERIC LALMAND
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (573)
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Президент Грузии в рамках своего рабочего визита в Брюссель встретилась с президентом Европарламента Давидом Сассоли

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила Европарламент установить тарифы на плату за обучение для грузинских студентов в том же размере, что и для студентов из стран ЕС, говорится в сообщении на официальной странице главы Грузии.

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Вопрос выравнивания платы за обучение для студентов из Грузии и ЕС стал одним из главных, который Зурабишвили затронула в ходе встречи с президентом Европарламента Давидом Сассоли в Брюсселе.

Президент Грузии попросила Сассоли обратиться с рекомендацией к соответствующим инстанциям, решающим данный вопрос.

На встрече была затронута и актуальная тема доступности вакцины против коронавируса, в связи с чем Зурабишвили отметила, что ЕС несет не только моральную и символическую, но и политическую ответственность за это. Эту позицию разделил президент Европейского парламента, подчеркнув важность ковид-солидарности.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Брюсселе с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем
© photo: AFP 2020 / STEPHANIE LECOCQ
Зурабишвили: Грузия ждет решения ЕС в связи с вакциной

Зурабишвили пригласила Сассоли в Грузию. Тот, в свою очередь, выразил желание приехать и лучше узнать страну – "ближайший друг Евросоюза", вместе с делегацией европарламентариев.

В рамках двухдневного рабочего визита в Брюссель Зурабишвили проведет встречи высокого уровня и встретится с лидерами ЕС и НАТО. В том числе запланирована встреча с верховным представителем ЕС по вопросам политики безопасности и иностранным делам Джозефом Борреллом, исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по экономическим вопросам Валдисом Домбровским, председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Маккаллистером, а также генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Визит президента Грузии в Брюссель завершится 23 января.

Темы:
Внешняя политика Грузии (573)
Теги:
Визит, Брюссель, Президент Грузии, Грузия


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