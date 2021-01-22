Войти нельзя бойкотировать: "Граждане" провели переговоры с "Грузинской мечтой"

"Граждане" назвали цену своего участия в работе парламента Грузии, и эта цена – избирательная реформа

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Оппозиционная партия "Граждане" склоняется к тому, чтобы пополнить ряды депутатов парламента Грузии десятого созыва, и уже провела первые переговоры на эту тему с лидерами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

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На сегодняшний день из 60 оппозиционных мест в парламенте заняты только четыре – выходцами из "Альянса патриотов Грузии", создавшими свою новую партию. Остальные оппозиционеры, прошедшие в парламент, объявили о бойкоте, обвинив власти в фальсификации выборов.

"Мы ждем в парламенте всех оппозиционеров, которых выбрал народ и решил, что они должны быть в парламенте. К сожалению, радикальная оппозиция ведет себя безответственно. Они даже в прошлом парламенте были, в основном, в режиме бойкота. Бойкот - это их право, но парламент продолжает работу, и на весенней сессии вы увидите много представителей оппозиции в парламенте", - сказал председатель парламента Арчил Талаквадзе после встречи с Элисашвили.

Однако, несмотря на уверенность Талаквадзе, лидер партии "Граждане" все же оставил за собой возможность передумать в последний момент.

"Мы пока не достигли окончательного соглашения, мы встретились, чтобы уточнить позиции, и выяснили, что "Грузинская мечта" готова к изменениям в Избирательный кодекс и готова на серьезные уступки. Нам надо согласовать лишь несколько деталей", - сказал Элисашвили.

Между тем, сам Талаквадзе заявил, что если "Грузинская мечта" договорится с Элисашвили, то это соглашение будет доступно для подписи и другим оппозиционным партиям.

"Это соглашение может открыть путь оппозиционным силам. Остается одна неделя, после чего парламент будет обсуждать отказ оппозиции от мандатов, и эта неделя есть у партий, чтобы пересмотреть свое решение", - сказал Талаквадзе.

Однако при этом председатель парламента подчеркнул, что "Грузинская мечта" никогда не согласится на досрочные выборы или плебисцит по поводу назначения выборов.

А что остальные

Другие оппозиционные партии не считают Элисашвили проводником своих идей и за несколько дней до этого объявили о разрыве консультаций с ним.

Теперь 51 депутат из 60 ждут решения парламента Грузии об удовлетворении их просьбы о лишении мандатов. Их главным требованием являются досрочные парламентские выборы, а все остальные вопросы они готовы обсуждать только в контексте этой темы.

Еще трое представителей "Гирчи" заявляют, что попытаются продолжить диалог с оппозицией, но входить в парламент пока не намерены.

Весенняя сессия стартует 2 февраля, и тогда будет понятно, сколько депутатов будет в парламенте Грузии и сможет ли он считаться полномочным.

Ведь если заявки 51 депутата будут удовлетворены, в парламенте Грузии останется только 99 человек, которые не смогут принимать такие важные для страны законы, как поправки в Конституцию, закон о земле и автономиях.